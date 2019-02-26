Организаторы песенного конкурса Евровидение прокомментировали отказ певицы Maruv отправиться на мероприятие от Украины, пишет РБК со ссылкой на заявление на сайте Европейского вещательного союза.

"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для Евровидения в соответствии с правилами", — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что в настоящее время Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ведет переговоры, чтобы объявить исполнителя, который отправится на музыкальное мероприятие в Израиль.

В Европейском вещательном союзе отметили, что сообщат имя участника от Украины тогда, когда власти страны определятся с исполнителем и подтвердят его участие.

После победы Maruv в отборе общественная телерадиокомпания Украины несколько дней принимала решение об утверждении ее участия в конкурсе из-за выступления в России. Чтобы не допустить Maruv на конкурс, был составлен специальный договор, условия которого не позволили певице подписать документ. Таким образом, победитель национального отбора не сможет представить Украину на конкурсе.