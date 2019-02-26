Главного инженера ООО "Бийский речной порт" признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

В данный момент установлено, что 19 марта прошлого года главный инженер ООО "Бийский речной порт" сделал эскиз конструкции парогенератора, не оборудовав его элементами, гарантирующими безопасную эксплуатацию.

"По данному эскизу электросварщик изготовил данный парогенератор, который по указанию обвиняемого был установлен на территории ООО "Бийский речной порт". В конце марта 2018 года, в нарушение Правил промышленной безопасности, обвиняемый дал указание работникам ООО "Бийский речной порт" отогреть системы канализации кустарно изготовленным парогенератором, тем самым пренебрег мерами безопасности охраны труда. Выполняя указания обвиняемого 29.03.2018 кочегар ООО "Бийский речной порт" стал разогревать парогенератор твердым топливом, в связи с чем в парогенераторе возникло избыточное давление пара, что привело к разрушению конструкции и взрыву, в результате чего потерпевшему были причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью", — уточняют обстоятельства случившегося в Следственном комитете.

В итоге суд признал главного инженера виновным и назначил ему наказание в виде двух лет условного лишения свободы с лишением права занимать должность, связанную с организацией работы по охране труда.