Полицейские в Бийске проводят проверку в связи с очередным фактом обнаружения фальшивой купюры, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пятитысячная купюра с признаками подделки была обнаружена сотрудником банка при пересчете денежных средств из инкассаторской сумки. Банкнота попала в банк из магазина крупной торговой сети.

"Из семи пятитысячных банкнот одна оказалась поддельной, о чем сотрудники банка незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. Полицейским предстоит установить личность фальшивомонетчика", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В полиции также подчеркивают, что подделки, имеющие аналогичную серию, на территории Алтайского края изымались уже неоднократно.