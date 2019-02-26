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Известный рок-музыкант, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук выразил готовность перечислить часть своего гонорара на ремонт Дворца спорта и зрелищ. Такое заявление он сделал на концерте группы, которое прошло в краевой столице 25 февраля.

Из-за того, что главная развлекательная площадка города уже несколько месяцев закрыта по решению суда, многим артистом приходится давать концерты в более тесном ДК "Моторостроителей". "ДДТ" не стали исключением. Как рассказала зрительница концерта "Службе Новостей "FM-Продакшн", уже в конце своего выступления, когда поклонники "ДДТ" встали с кресел и стали танцевать,Юрий Шевчук спросил когда уже откроют Дворец спорта.

"Зал, конечно, хороший, но для рок-концертов маленький, когда уже почините свой Дворец спорта", — обратился Шевчук к зрителям.

Отметим, что сейчас Дворец спорта и зрелищ находится в стадии продажи. В ближайшее время Крайсовпроф и бизнесмен Михаил Дроздов уладят все формальные процедуры и новый собственник планирует начать ремонтные работы.