ФСБ предотвратила атаку исламских террористов на штаб-квартиру ГРУ

Один из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещенная в РФ организация) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) готовил два теракта в Москве, пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что в 2017 году Назаров приказал взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) на Хорошевском шоссе, а затем – пассажиров Московского центрального кольца и посетителей торгового центра "Эдельвейс".

"В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов. При этом Назаров, который предположительно проживает в иракском Мосуле, пока недоступен для спецслужбы", – пишет издание.

Именно он "дистанционно организовал и лично контролировал в режиме онлайн" террористические атаки в Швеции и Таджикистане.

Ранее сообщалось о предотвращении взрывов на МЦК и ТЦ "Эдельвейс". Сейчас выяснились подробности другого планировавшегося нападения. Отмечается, что ячейку в 2016 году создал перебравшийся в Россию рабочий-строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев. Своих единомышленников – таджиков, уроженцев Дагестана, армянина и русского – он нашел в мечети.