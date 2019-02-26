Губернатор алтайского края Виктор Томенко прокомментировал идею о переименовании региона.

Как сообщает "Катунь 24", губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался об этом предложении следующим образом: "Ничего, кроме улыбки, у меня это не вызывает. Наверное, как и у всех наших земляков. Комментарии-то сразу видны. Чего не скажешь шутки ради. Зато на первых полосах побывал человек в "Яндексе" и на других информационных порталах".

Как ранее информировал портал Amic.ru, с предложением назвать край Приалтайским или Верхне-Обским выступил ученый, кандидат географических наук и заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН Лев Пурдик.

Автор этой инициативы полагает, что нелогично использовать "Алтайский" в названии региона, так как издревле Алтаем называют горную страну. Правильным же названием Алтайского края, по его мнению, будет "Приалтайский край".

А альтернативным вариантом названия нашего региона Лев Пурдик считает наименование — "Верхне-Обский край".