Авиапассажиры в России с 24 февраля могут использовать электронный посадочный талон вместо бумажного. Новая функция действует в аэропортах, в которых есть специальная информационная система. Первым аэропортом в России, который стал принимать электронные посадочные талоны, стал Домодедово. А вот в аэропорту Барнаула обслуживать пассажиров таким образом пока не готовы.

Как рассказала Amic.ru менеджер отдела маркетинга Юлия Шлыкова, к идее использования электронных посадочных талонов в аэропорту относятся положительно, но сейчас эта услуга недоступна по техническим причинам.

"Международный аэропорт Барнаула всегда готов к новым внедрениям, но пока услуга использования электронных посадочных талонов временно недоступна по техническим причинам. Мы сейчас работаем над вопросом, как ввести ее в эксплуатацию, это не так-то просто делается, для этого нужно провести ряд процедур, это не просто закупка оборудования, а еще и взаимодействие всей общей системы: это и регистрация, и выход на посадку. Пока мы работаем над данным вопросом, но когда эта услуга заработает и у нас, сказать сложно", – рассказала Юлия Шлыкова.

Представитель аэропорта также отметила, что нововведения в аэропорту Барнаула особой популярностью не пользуются. К такому примеру можно отнести терминалы для самостоятельной распечатки посадочного талона при помощи QR-кода. Пассажиры пользуются этим терминалом очень редко.

"Многие пассажиры получают при регистрации бумажный носитель, так как он используется для отчетности за командировку", – подчеркнула она.

Стоит отметить, что в настоящее время использование электронных посадочных талонов в аэропортах носит скорее рекомендательный характер и особой потребности барнаульская воздушная гавань в ней пока не имеет. На скорость обслуживания пассажиров это никак не повлияет, считают в аэропорту.

"Скорее всего, когда это введется, это будет даже немного притормаживать обслуживание, потому что пассажиры еще не умеют пользоваться такой услугой. Да, мы планируем внедрение электронных посадочных талонов, но острой необходимости сейчас в этом нет", – подытожила собеседница.