Мэр Улан-Удэ Александр Голков написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Соответствующее заявление было подано Александром Голковым в аппарат Улан-Удэнского городского Совета депутатов вчера, 25 февраля", – говорится в сообщении.

В администрации столицы Бурятии отметили, что вопрос об отставке Голкова будет рассмотрен на 49-й сессии городского Совета депутатов, который состоится утром 28 февраля.

В сообщении подчеркивается, что после принятия соответствующего решения и до прямых выборов мэра города полномочия главы Улан-Удэ будет исполнять первый заместитель мэра Александр Иринчеев.

Александр Голков стал мэром Улан-Удэ тайным голосованием депутатов горсовета в 2012 году. В сентябре 2019 года в столице Бурятии, после 12-летнего перерыва, пройдут прямые выборы мэра города.