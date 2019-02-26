Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло в центре Барнаула, сообщили в городской ГИБДД.
Авария произошла на пересечении проспектов Красноармейского и Строителей. В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в Госавтоинспекции.
Также добавляется, что в ГИБДД участники ДТП не обращались, а в соответствии с действующим законодательством оформили происшествие самостоятельно.
Комментарии
В свое время рельсовый транспорт имел преимущество и аварий было на много меньше. Нашлись умники и уравняли с авто.
26.02.2019 13:44
- гость -
Огласите пункт ПДД на основании которого вы сделали такое глубокомысленное заявление?