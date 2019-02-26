Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло в центре Барнаула, сообщили в городской ГИБДД.

Авария произошла на пересечении проспектов Красноармейского и Строителей. В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в Госавтоинспекции.

Также добавляется, что в ГИБДД участники ДТП не обращались, а в соответствии с действующим законодательством оформили происшествие самостоятельно.