Центробанк может установить единый размер комиссии, которую торгово-сервисные предприятия (ТСП) будут платить в Системе быстрых платежей за прием оплаты от населения с помощью QR-кода, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

ЦБ планирует установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров в рамках Системы быстрых платежей, на уровне 0,4-0,5%. Это в три-четыре раза ниже действующих эквайринговых комиссий в ретейле.

Отмечается, что ЦБ в качестве оператора Системы быстрых платежей установит единую плату, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина.

В модель также будет встроен агент, который будет выполнять технические задачи (реализация программного обеспечения для получения онлайн-статуса из банка о том, что платеж одобрен и т.п.). В качестве агента могут выступать банки, производители кассовой техники или сами магазины.

В случае если магазин возьмет на себя функции агента, он сможет претендовать на более низкую комиссию – на уровне 0,3%. Роль агента на себя смогут взять только крупные магазины, так как мелкая розница не справится с техническими функциями, пояснили источники издания.

По словам еще одного источника, до сих пор не решен вопрос, будет ли размер комиссии зависеть от вида деятельности розничного предприятия.

"Все идет к тому, что тариф будет низкий и не превысит 0,4-0,5%. Все банки понимают, что это неизбежно, и уже смирились с тем, что выше ставок за обслуживание не будет", – рассказал изданию один из банкиров.