Советника папы римского признали виновным в насилии над детьми

Суд присяжных в Мельбурне признал 77-летнего австралийского кардинала Джорджа Пелла, советника папы римского по экономическим вопросам, виновным в пяти случаях сексуальных насильственных действий по отношению к несовершеннолетним, пишет РБК со ссылкой на SBS.

Отмечается, что это решение, принятое еще в декабре, обнародовал главный судья Питер Кидд.

Все доказанные преступления совершались в 1990-х годах.​ В частности, Пелл признан виновным в сексуальном насилии над двумя 13-летними мальчиками, учениками колледжа Святого Кевина, в 1996 году. Священник свою вину отрицает и подал апелляцию на решение суда.

Ранее отмечалось, что Пелл стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, который столкнулся с подобными обвинениями. Reuters называл его "казначеем" папского престола.