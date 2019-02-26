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Примерно 30% всех застройщиков Алтайского края, по итогам 2018 года, являются убыточными. Согласно данным Алтайкрайстата, в совокупности финансовые потери отраслевых компаний в прошлом году составили более 343,7 миллиона рублей. Этот объем вырос в 1,6 раза по сравнению с 2017-м годом.

Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", увеличилась и прибыль – почти в 1,5 раза (перевалив за 380 млн рублей). Таким образом, в целом сальдированный финансовый результат организаций по виду деятельности "Строительство" в крае составил 36,3 млн рублей, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом.



Кроме того, застройщики немного сократили задолженность перед подрядчиками и поставщиками товаров. Но общая кредиторская "просрочка" в 2018-м году осталась на уровне 2017-го (61 млн рублей). А вот дебиторская задолженность упала почти в 4 раза (с 94,2 до 26,1 млн рублей).

Численность же работников отрасли в Алтайском крае за год сократилась примерно на 700 человек и составила 16 559 человек. При этом средняя зарплата одного сотрудника выросла на 4% и составила 21 627 рублей.



На сегодняшний день в рейтинге алтайских девелоперов первое место занимает ИСК "Алгоритм". Согласно отчету Единого реестра застройщиков России, на конец минувшего года в работе у данной компании находилось более 104 тысяч кв. м. На втором месте расположилась ООО "Жилищная инициатива" с объемом 84,7 тыс. кв. м, на третьем – ГК "Союз" (более 82,1 тыс. кв. м).