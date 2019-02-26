Средняя зарплата врачей в России в 2018 году составила 75 007 рублей, что на 24% больше, чем в 2017 году – 56 445 рублей, сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.
На основе данных Росстата составлен рейтинг регионов с самыми низкими и высокими зарплатами врачей. Оказалось, что больше всего получают медики на Чукотке – свыше 180 тыс. рублей в месяц. Примерно столько же зарабатывают врачи в Ямало-Ненецком АО.
На третьем месте – Ненецкий АО (158 тыс.). Далее идут Магаданская область (143 тыс.) и Москва (138,6 тыс.).
Меньше всего получают врачи в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – около 43 тыс. рублей.
Все остальные регионы России входят в указанные выше рамки. Причем в Минздраве подтвердили эти данные. В ведомства уточнили, что средняя заработная плата врачей в России в 2018 году в соответствии с указом президента должна быть в два раза вышей средней в регионе.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" было предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы врачей в Российской Федерации до 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионах", – подчеркнули в Минздраве.
Комментарии
росстат явно что-то запрещенное потребляет
Хорошо,что Алтайский край на 6 месте в этом рейтинге.У меня только на 1 ставку выходит где-то 130 тысяч.Появилось много свободного времени,даже второй работы не нужно.,теперь думаю как выгодно пристроить капитал.Спасибо за такую заботу.Думал не доживу,а оно вот как вышло !
Врачи действительно сейчас неплохо получают, учителя сильно опущены. Причем не сказал бы, что лечат сейчас намного лучше, чем учат. Но за работу сейчас врачи держатся больше, чем учителя
Врачи за Путина
Учителям сейчас детей врачей учить не надо, на такую зарплату они могут репетиторов нанять
Вот-вот, один Гл."врач Алтайского края" получает около 130 т.р., а рядовые врачи около 20, но в среднем, ни смотря ни на что, у всех будет от 43 т.р. Статистика как есть...
Давненько чёта я не слыхивал страшную историю о голубцах. Давайте неудачьники -
спойте свою серинаду?
Так, при средней заработной плате врачей по краю в размере 48 506,7 рублей самая высокая была зарегистрирована по Алейскому району — она составляет 76 583,3 рубля. В то же время меньше всех в среднем получают доктора в Алтайском районе — 36 817,9 рублей, то есть, более, чем в два раза меньше вышеназванных коллег. Любопытно, что с зарплатами алейских врачей не смогли потягаться даже медики из Барнаула, которые получают больше всех денег среди городских специалистов по краю (52 001,9 рублей). При этом минимальные средние зарплаты отмечены у врачей из Заринска — 37 848 рублей.
26.02.2019 14:20
Гость
Сразу видно человека не в ладах с арифметикой. Даже элементарного посчитать не может.
Эту заработную плату они будут получать работая на 2 ставки, но никак ни на одну.
все понятно, и пусть теперь хоть заикнутся что медики мало получают
26.02.2019 14:31
- гость -
А Вы как не считайте, по статистике всегда всё ровно, как по заказу
Вот и объяснения итогам голосования прошлого года. Если так пойдет, то будет лучше и лучше. Еще лет 7 назад врачи плакали, наравне с учителями, а сейчас очень довольны. Так может и учителя через пару лет будут получать хоть что-то подобное?
Медведев врачей в бизнес не посылал, только учителей
Блин, нашли же на врачей деньги, а учителям предложили в бизнесе поискать
Никто
"Эту заработную плату они будут получать работая на 2 ставки, но никак ни на одну."
1. Это не меняет факта суммы зарплаты.
2. Такая работа, что можно сидеть/спать на несколько ставок.
Расскажи про токаря, фрезеровщика, даже чиновника. Где еще есть совместительство? У кого еще такие "тяжелые" условия труда.
Конечно не меняет, 13 дежурств в месяц с 9.00 до 9.00 следующего дня.
26.02.2019 14:48
- гость -
в поликлинику зайди кловун посмотри как спят они там
> Конечно не меняет, 13 дежурств в месяц с 9.00 до 9.00 следующего дня.
ничего страшного в этом не вижу, с учётом того, что 30% времени (как минимум) в среднем, уходит на сон на рабочем месте.
Полное вранье. Простой врач чуть более 20 получает. А вся надстройка: главрач, главбух, начмед и прочии глав и нач - те хорошо-о-о-о. Вот и получится средняя цифирь
26.02.2019 15:02
- гость -
вы наверно из минздрава?
26.02.2019 15:02
- гость -
Вы наверное там работаете, что в процентном соотношении знаете количество сна и работы. Хотите на операцию к сонному и голодному врачу?
Хорошо получают особо приближенные к главврачу обычно, и это не всегда те кто хорошо работает, чаще наоборот. Остальным урезают все, что можно урезать. А там такая мутная система начисления.
26.02.2019 15:07
- гость -
никто насильно не тянул туда работать
У врачей сейчас все значительно лучше, чем было 5-7 лет назад
у меня жена медсестра-анестезистка ГБ№11 как получала 10 лет назад 15-18 тыр рублей, так и сейчас ничего не изменилось. и это при 12 суточных дежурствах, кроме дневных.