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Росстат подсчитал зарплату врачей в регионах России: от 43 до 180 тысяч рублей

, ИА "Амител"
В Минздраве отметили, что средняя зарплата врачей должна быть в два раза вышей средней в регионе
В Минздраве РФ подтвердили данные по зарплатам / Фото: unecoms.ru

В Минздраве РФ подтвердили данные по зарплатам / Фото: unecoms.ru

Средняя зарплата врачей в России в 2018 году составила 75 007 рублей, что на 24% больше, чем в 2017 году – 56 445 рублей, сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.

На основе данных Росстата составлен рейтинг регионов с самыми низкими и высокими зарплатами врачей. Оказалось, что больше всего получают медики на Чукотке – свыше 180 тыс. рублей в месяц. Примерно столько же зарабатывают врачи в Ямало-Ненецком АО.

На третьем месте – Ненецкий АО (158 тыс.). Далее идут Магаданская область (143 тыс.) и Москва (138,6 тыс.).

Меньше всего получают врачи в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – около 43 тыс. рублей.

Все остальные регионы России входят в указанные выше рамки. Причем в Минздраве подтвердили эти данные. В ведомства уточнили, что средняя заработная плата врачей в России в 2018 году в соответствии с указом президента должна быть в два раза вышей средней в регионе.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" было предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы врачей в Российской Федерации до 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионах", – подчеркнули в Минздраве.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.02.2019 14:08
- гость -

росстат явно что-то запрещенное потребляет

1  0
26.02.2019 14:14
Врач Алтайского края

Хорошо,что Алтайский край на 6 месте в этом рейтинге.У меня только на 1 ставку выходит где-то 130 тысяч.Появилось много свободного времени,даже второй работы не нужно.,теперь думаю как выгодно пристроить капитал.Спасибо за такую заботу.Думал не доживу,а оно вот как вышло !

0  0
26.02.2019 14:16
гость

Врачи действительно сейчас неплохо получают, учителя сильно опущены. Причем не сказал бы, что лечат сейчас намного лучше, чем учат. Но за работу сейчас врачи держатся больше, чем учителя

0  1
26.02.2019 14:17
гость

Врачи за Путина

0  1
26.02.2019 14:19
гость

Учителям сейчас детей врачей учить не надо, на такую зарплату они могут репетиторов нанять

0  0
26.02.2019 14:20
Гость

Вот-вот, один Гл."врач Алтайского края" получает около 130 т.р., а рядовые врачи около 20, но в среднем, ни смотря ни на что, у всех будет от 43 т.р. Статистика как есть...

1  0
26.02.2019 14:28
- гость -

Давненько чёта я не слыхивал страшную историю о голубцах. Давайте неудачьники -
спойте свою серинаду?

0  1
26.02.2019 14:30
- гость -

Так, при средней заработной плате врачей по краю в размере 48 506,7 рублей самая высокая была зарегистрирована по Алейскому району — она составляет 76 583,3 рубля. В то же время меньше всех в среднем получают доктора в Алтайском районе — 36 817,9 рублей, то есть, более, чем в два раза меньше вышеназванных коллег. Любопытно, что с зарплатами алейских врачей не смогли потягаться даже медики из Барнаула, которые получают больше всех денег среди городских специалистов по краю (52 001,9 рублей). При этом минимальные средние зарплаты отмечены у врачей из Заринска — 37 848 рублей.

0  0
26.02.2019 14:31
- гость -


26.02.2019 14:20
Гость
Сразу видно человека не в ладах с арифметикой. Даже элементарного посчитать не может.

0  1
26.02.2019 14:39
Никто

Эту заработную плату они будут получать работая на 2 ставки, но никак ни на одну.

1  0
26.02.2019 14:42
- гость -

все понятно, и пусть теперь хоть заикнутся что медики мало получают

0  1
26.02.2019 14:43
Гость

26.02.2019 14:31
- гость -
А Вы как не считайте, по статистике всегда всё ровно, как по заказу

0  0
26.02.2019 14:43
гость

Вот и объяснения итогам голосования прошлого года. Если так пойдет, то будет лучше и лучше. Еще лет 7 назад врачи плакали, наравне с учителями, а сейчас очень довольны. Так может и учителя через пару лет будут получать хоть что-то подобное?

0  1
26.02.2019 14:44
гость

Медведев врачей в бизнес не посылал, только учителей

0  1
26.02.2019 14:45
гость

Блин, нашли же на врачей деньги, а учителям предложили в бизнесе поискать

0  1
26.02.2019 14:48
- гость -


Никто
"Эту заработную плату они будут получать работая на 2 ставки, но никак ни на одну."
1. Это не меняет факта суммы зарплаты.
2. Такая работа, что можно сидеть/спать на несколько ставок.
Расскажи про токаря, фрезеровщика, даже чиновника. Где еще есть совместительство? У кого еще такие "тяжелые" условия труда.

0  1
26.02.2019 14:51
никто

Конечно не меняет, 13 дежурств в месяц с 9.00 до 9.00 следующего дня.

1  0
26.02.2019 14:59
- гость -


26.02.2019 14:48
- гость -

в поликлинику зайди кловун посмотри как спят они там

1  0
26.02.2019 15:02
- гость -

> Конечно не меняет, 13 дежурств в месяц с 9.00 до 9.00 следующего дня.
ничего страшного в этом не вижу, с учётом того, что 30% времени (как минимум) в среднем, уходит на сон на рабочем месте.

0  1
26.02.2019 15:03
знающий реальность

Полное вранье. Простой врач чуть более 20 получает. А вся надстройка: главрач, главбух, начмед и прочии глав и нач - те хорошо-о-о-о. Вот и получится средняя цифирь

1  0
26.02.2019 15:05
Местный

26.02.2019 15:02
- гость -

вы наверно из минздрава?

0  0
26.02.2019 15:07
- гость -

26.02.2019 15:02
- гость -

Вы наверное там работаете, что в процентном соотношении знаете количество сна и работы. Хотите на операцию к сонному и голодному врачу?

1  0
26.02.2019 15:10
- гость -

Хорошо получают особо приближенные к главврачу обычно, и это не всегда те кто хорошо работает, чаще наоборот. Остальным урезают все, что можно урезать. А там такая мутная система начисления.

1  0
26.02.2019 15:24
- гость -


26.02.2019 15:07
- гость -
никто насильно не тянул туда работать

0  0
26.02.2019 15:27
гость

У врачей сейчас все значительно лучше, чем было 5-7 лет назад

0  0
26.02.2019 15:35
Игорь Крих_mailru

у меня жена медсестра-анестезистка ГБ№11 как получала 10 лет назад 15-18 тыр рублей, так и сейчас ничего не изменилось. и это при 12 суточных дежурствах, кроме дневных.

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