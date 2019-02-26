Средняя зарплата врачей в России в 2018 году составила 75 007 рублей, что на 24% больше, чем в 2017 году – 56 445 рублей, сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.

На основе данных Росстата составлен рейтинг регионов с самыми низкими и высокими зарплатами врачей. Оказалось, что больше всего получают медики на Чукотке – свыше 180 тыс. рублей в месяц. Примерно столько же зарабатывают врачи в Ямало-Ненецком АО.

На третьем месте – Ненецкий АО (158 тыс.). Далее идут Магаданская область (143 тыс.) и Москва (138,6 тыс.).

Меньше всего получают врачи в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – около 43 тыс. рублей.

Все остальные регионы России входят в указанные выше рамки. Причем в Минздраве подтвердили эти данные. В ведомства уточнили, что средняя заработная плата врачей в России в 2018 году в соответствии с указом президента должна быть в два раза вышей средней в регионе.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" было предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы врачей в Российской Федерации до 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионах", – подчеркнули в Минздраве.