Средняя зарплата врачей в России в 2018 году составила 75 007 рублей, что на 24% больше, чем в 2017 году – 56 445 рублей, сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.
На основе данных Росстата составлен рейтинг регионов с самыми низкими и высокими зарплатами врачей. Оказалось, что больше всего получают медики на Чукотке – свыше 180 тыс. рублей в месяц. Примерно столько же зарабатывают врачи в Ямало-Ненецком АО.
На третьем месте – Ненецкий АО (158 тыс.). Далее идут Магаданская область (143 тыс.) и Москва (138,6 тыс.).
Меньше всего получают врачи в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – около 43 тыс. рублей.
Все остальные регионы России входят в указанные выше рамки. Причем в Минздраве подтвердили эти данные. В ведомства уточнили, что средняя заработная плата врачей в России в 2018 году в соответствии с указом президента должна быть в два раза вышей средней в регионе.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" было предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы врачей в Российской Федерации до 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионах", – подчеркнули в Минздраве.
Комментарии
росстат явно что-то запрещенное потребляет
Хорошо,что Алтайский край на 6 месте в этом рейтинге.У меня только на 1 ставку выходит где-то 130 тысяч.Появилось много свободного времени,даже второй работы не нужно.,теперь думаю как выгодно пристроить капитал.Спасибо за такую заботу.Думал не доживу,а оно вот как вышло !
Врачи действительно сейчас неплохо получают, учителя сильно опущены. Причем не сказал бы, что лечат сейчас намного лучше, чем учат. Но за работу сейчас врачи держатся больше, чем учителя
Врачи за Путина
Учителям сейчас детей врачей учить не надо, на такую зарплату они могут репетиторов нанять
Вот-вот, один Гл."врач Алтайского края" получает около 130 т.р., а рядовые врачи около 20, но в среднем, ни смотря ни на что, у всех будет от 43 т.р. Статистика как есть...
Давненько чёта я не слыхивал страшную историю о голубцах. Давайте неудачьники -
спойте свою серинаду?
Так, при средней заработной плате врачей по краю в размере 48 506,7 рублей самая высокая была зарегистрирована по Алейскому району — она составляет 76 583,3 рубля. В то же время меньше всех в среднем получают доктора в Алтайском районе — 36 817,9 рублей, то есть, более, чем в два раза меньше вышеназванных коллег. Любопытно, что с зарплатами алейских врачей не смогли потягаться даже медики из Барнаула, которые получают больше всех денег среди городских специалистов по краю (52 001,9 рублей). При этом минимальные средние зарплаты отмечены у врачей из Заринска — 37 848 рублей.
26.02.2019 14:20
Гость
Сразу видно человека не в ладах с арифметикой. Даже элементарного посчитать не может.