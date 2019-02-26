Слова Тимошенко о покупке Украиной российского газа оценили в Госдуме

Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.

"Киев никогда не уйдет от политизации любого вопроса, который связан с Россией, будь он экономический, социальный или любой другой. Порошенко и его команда настроены на конфронтацию отношений с Россией, при этом сами действуют как мошенники. Сейчас многие международные информационные агентства периодически публикуют информацию о том, что состояние президента и его окружения в несколько раз увеличилось после 2014 года", – отметил Водолацкий.

По его словам, власти Украины за последние годы сделали себе неплохой бизнес, в том числе за счет газа: "Но если бы они закупали его напрямую из России и закончили свою воинствующую риторику, для населения газ был бы намного дешевле".

Водолацкий отметил, что украинские власти при поддержке Порошенко на всех международных площадках кричат о том, что Россия агрессор и с ней нужно разрывать всевозможные соглашения, при этом они "именно из России получают больше всего не только энергоносителей, но и товаров промышленного производства".

По его словам, Юлия Тимошенко заявляет о киевских схемах не голословно, "скорее всего, у нее и правда есть все документы и материалы о том, как зарабатывает и как руководит сегодня Украиной бизнесмен Порошенко".

"Киев у перекупщиков покупает газ в два раза дороже. Естественно, если Тимошенко придет к власти и заключит соглашение с "Газпромом", то цена и правда будет в два раза дешевле. Дело не в том, что Россия снизит стоимость, она у нас всегда была единой. Просто Тимошенко откажется от всех тех посредников, которые сегодня существуют для покупки и поставки газа на Украину", – подчеркнул Водолацикй.