Жительница Горного Алтая прошла интернет-викторину и лишилась денег

Жительница Чемальского района Республики Алтай лишилась денежных средств после прохождения интернет-викторины, сообщили в региональном МВД.

По информации ведомства, в дежурную часть обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала, что у нее похитили денежные средства.

По предварительным данным, просматривая новости на одном из популярных интернет-сайтов, сельчанка увидела баннер с предложением поучаствовать в викторине и заработать крупный выигрыш.

"Предложение показалось заманчивым и женщина решила ответить на вопросы. Ответив на вопросы викторины, сельчанка получила уведомление о выигрыше более 100 тысяч рублей. Для получения денежных средств, а точнее за их перевод, ей предложили заплатить комиссию. В ходе дальнейшей переписки с "организаторами викторины" женщина, не задумываясь, предоставила все банковские реквизиты. Сразу после этого с ее банковского счета списали более четырех тысяч рублей", – отмечают в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.