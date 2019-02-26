Бывший доцент одного из барнаульских вузов предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.
Как сообщили в краевой прокуратуре, установлено, что преподаватель получил от одного из студентов взятку в сумме 15 тысяч рублей за выставление положительной оценки в зачетную книжку и ведомость.
При аналогичных обстоятельствах доцентом также была получена еще одна взятка в сумме 15 тысяч рублей.
"Кроме того, обвиняемый в период времени с 08.06.2014 по 15.01.2016 путем обмана и злоупотребления доверием, введя одного из студентов в заблуждение относительно возможности ликвидации его академической задолженности по учебным дисциплинам, по которым экзамены, зачеты и курсовые работы он не принимал, оценки не выставлял, поскольку это относилось к полномочиям других преподавателей, получил от него денежные средства в сумме 118 000 рублей, то есть совершил хищение чужого имущества путем мошенничества", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
Теперь преподавателю грозит до восьми лет лишения свободы.
Комментарии
Бывшего доцента вуза в Барнауле будут судить за взятки
А главный врач получает 130 тысяч и не берет взятки. Может и доцентам надо так платить?
смешно просто. На верхах , где зарплаты по 3 миллиона в месяц, вот там взятки. А это так, на коробки конфет. Актриса Васильева в передаче по ТВ сказала, что в месяц получает 3 млн. А преподаватели, за крохи работают, на свои деньги все покупают, печатают, а сколько здоровья тратят