Бывший доцент одного из барнаульских вузов предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.

Как сообщили в краевой прокуратуре, установлено, что преподаватель получил от одного из студентов взятку в сумме 15 тысяч рублей за выставление положительной оценки в зачетную книжку и ведомость.

При аналогичных обстоятельствах доцентом также была получена еще одна взятка в сумме 15 тысяч рублей.

"Кроме того, обвиняемый в период времени с 08.06.2014 по 15.01.2016 путем обмана и злоупотребления доверием, введя одного из студентов в заблуждение относительно возможности ликвидации его академической задолженности по учебным дисциплинам, по которым экзамены, зачеты и курсовые работы он не принимал, оценки не выставлял, поскольку это относилось к полномочиям других преподавателей, получил от него денежные средства в сумме 118 000 рублей, то есть совершил хищение чужого имущества путем мошенничества", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Теперь преподавателю грозит до восьми лет лишения свободы.