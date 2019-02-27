В конце февраля многие барнаульцы начинают планировать летний отдых, некоторые стараются пораньше купить туристическую путевку за границу. Но не все горожане знают, что прежде чем готовиться к путешествию, нужно погасить долги, в том числе за электроэнергию. Почему это важно сделать вовремя? Что делать с задолженностью за электроэнергию в сложной ситуации? На что нужно обратить внимание, когда вступаешь в наследство? Об этом и многом другом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии населению АО "Барнаульская горэлектросеть" Светлана Парфенова. Самые интересные моменты интервью публикуем на Amic.ru.

Забывать не выгодно

– По официальным данным, за 2018 год барнаульцы оплатили счета, выставленные Барнаульской горэлектросетью, на 99 процентов. В предыдущие годы цифра колебалась в пределах 95 процентов. Это говорит о том, что горожане стали более ответственно подходить к своим обязанностям по оплате потребленной электроэнергии.

И все же среди абонентов есть "рекордсмены", у которых задолженность за электроэнергию достигла 224 тысяч рублей и 257 тысяч рублей. На днях работали с абонентом, которая не платила с 2013 года, накопила долг 224 тысячи рублей по прибору учета, при этом она пишет письма, жалуется в разные инстанции. Мы вынуждены на все ее жалобы отвечать, объяснять, что происходит с этим лицевым счетом. У надзорных организаций вопросов не возникает, в квартире установлен прибор учета, который показал реальное потребление электроэнергии.

Вообще, всех должников за электроэнергию условно можно поделить на несколько групп. В первую входят "забывчивые" абоненты. Они не являются злостными неплательщиками и спустя какое-то время оплачивают счета. Конечно, им приходится отдавать денег больше, поскольку за это время на задолженность начисляется пеня. Это никому не нравится, но в таких случаях мы говорим клиентам: "Не хотите платить лишнего – ставьте каждый месяц напоминание и оплачивайте электроэнергию до 10 числа".

Во вторую группу входят абоненты, которые откладывают платежи из-за временных финансовых трудностей. Это основная масса должников, с которыми мы работаем.

В третью группу я бы включила "принципиальных". Это те, кто по каким-то своим соображениям не оплачивает электроэнергию. Они любят ходить в суды, спорить, пытаются что-то доказать. В таких случаях точку ставит суд, когда выносит решение в пользу Барнаульской горэлектросети.

В моей практике была ситуация, когда в отдел пришла женщина и очень жалобно рассказывала, что не может заплатить за электричество, совсем нет денег. Весь ее внешний вид подтверждал ее рассказ. Однако оказалась, что моя коллега – ее соседка, и они очень хорошо знакомы. Выяснилось, что у женщины две дорогие машины, она дважды в месяц летает за границу и на дачу одевается лучше, чем пришла к нам в горсеть. Собственно, в ходе последующих судебных заседаний нам пришлось согласовывать график с ее заграничными поездками. Так что среди должников совсем не обязательно находятся люди малообеспеченные или те, у которых финансовые трудности.

Дешевле взять кредит

– Если абонент не платит за электроэнергию больше двух расчетных периодов, то это уже наш клиент, и мы с ним начинаем работать. Главные инструменты в борьбе с должниками – это судебные иски и ограничение режима потребления электроэнергии. Многие неплательщики опасаются отключения и часто сразу оплачивают долг. У абонента со дня получения уведомления есть 30 дней, чтобы решить проблему. Конечно, лучше не доводить до отключения. Иначе кроме дополнительных финансовых затрат, он потратит время и нервы.

Кроме того, неплательщик должен знать, что если он не оплатит счет, то на сумму долга будет начисляться пеня. Сначала, исходя из действующей ключевой ставки, которая на сегодняшний день составляет 7,75 процента годовых, затем – с 31 дня просрочки начинает начисляться пеня в размере 9-ти процентов годовых от суммы задолженности. Если потребитель не реагирует, то с 91 дня начинает начисляться пеня уже в размере 22-х процентов. Получается, что часто человеку дешевле взять кредит, оплатить задолженность, а потом рассчитаться с банком по фиксированной ставке.

На примере это очень хорошо видно. Например, среднее потребление электроэнергии в статистической двухкомнатной квартире без электроплиты, в которой зарегистрированы три человека, составляет примерно 150 кВт. В месяц получается около 600 рублей, за год набегает чуть более 7 тысяч рублей. Это основная задолженность, к этой сумме прибавится порядка 700 рублей пени. Если говорить о частном доме или квартире с большей площадью, то потребление электроэнергии и суммы будут другие. Поэтому встречаются семьи, которые специально берут кредит, чтобы оплатить задолженность перед горэлектросетью.

Грустные истории

– Долги за электроэнергию приводят к неприятным ситуациям, когда судебные приставы накладывают запрет на выезд за границу, описывают имущество.

Как-то к нам в офис пришел мужчина. Ему нужно было срочно продать машину. В тот день, когда должна была произойти сделка, приставы наложили арест на его имущество, и абоненту пришлось в срочном порядке оплатить задолженность за электроэнергию. Нужно понимать, что это далеко не мгновенная процедура, и чтобы снять запрет на совершение сделок или выезд за границу, требуется время.

С запретами на выезд за границу периодически возникают грустные истории. В прошлом году, 30 апреля, перед майскими праздниками, во второй половине дня в компанию обратилась женщина. У нее произошел несчастный случай, умер брат на Украине. Требовалось срочно вылететь на похороны, но из-за долгов за свет был наложен запрет на выезд. Задолженность она оплатила, но запрет на выезд ей снять не успели.

Еще одна семья не могла выехать на отдых в Таиланд. Их остановили в аэропорту и не выпустили. Отпуск был испорчен. Они потеряли деньги, но винить кроме самих себя некого.

Долговые обязательства

– Безнадежными можно назвать долги только в одном случае, когда абонент умер, а наследников у него нет. Однако даже в этом случае горэлектросеть получит свои деньги, потому что у недвижимости обязательно появится правопреемник, а вместе с ним он примет и долги.

Буквально на днях к нам обратилась женщина, она мама несовершеннолетней наследницы, которая получила квартиру после умершего отца. Клиентка просила списать пеню и предъявлять задолженность только в сроках исковой давности.

Сразу скажу, что пеня не списывается, это не предусмотрено законодательством. Что касается сроков исковой давности, то предъявлять наследникам задолженность мы можем за три года, но в этом вопросе есть такой нюанс – три года, если наследодателю не были предъявлены судебные приказы и решения до даты смерти. В данном случае на лицевом счете накопилась задолженность в размере 44 тысяч рублей. На наследодателя было выдано 2 судебных приказа, которые находятся в службе судебных приставов. Поэтому долги с наследницы, а в этом случае – с опекуна, будут взысканы полностью.

Задолженность в размере 30 тысяч рублей нам оплатила женщина, проживающая в Кемерово. Она в Барнауле получила в наследство квартиру от умершего брата. Когда решила ее продать, то пришлось полностью погасить долг.

Напомню, при продаже, переоформлении недвижимости долги надо оплачивать полностью. При покупке недвижимости у собственника квартиры или риелтора нужно требовать актуальную справку об отсутствии задолженности за электроэнергию. В горсети справка выдается, если нет долга и установлен расчетный прибор учета в сроках госповерки.

Адресная помощь

– Бывают ситуации, когда должникам помогают социальные службы. Буквально на днях звонил представитель социального ведомства, уточнял по поводу одного нашего абонента. Пообещал предоставить часть суммы, которую она должна заплатить за электроэнергию. Клиентка находится в декретном отпуске, у нее трое детей. Папа работает на производстве, но у него небольшая заработная плата. Мама постоянно с нами контактирует, оплачивает долги частями, но проблема остается. Поэтому она обратилась в социальную службу не только за оформлением субсидий, но и за материальной помощью.

Отмечу, что абонент всегда может обратиться в наши офисы для реструктуризации долга. Мы всегда идем навстречу. Обычно мы предлагаем стандартную рассрочку платежа, когда абонент вносит первоначальный взнос, а остальная сумма делится на определенное количество месяцев в зависимости от суммы задолженности.