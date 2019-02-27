О том, что есть сахар, особенно в больших количествах, вредно, знает каждый. Но человек слаб, и отказать себе в сладеньком часто не может. Особенно если учесть, что сахар сейчас добавляют не только в сдобу, сладости, газировку, но и множество других продуктов питания: колбасы, соусы, йогурты, мюсли и даже обезжиренные продукты. Но для сахара в чистом виде много заменителей. Например, сахарин, изобретенный ровно 140 лет назад. Итак, расскажем, какие заменители сахара есть сейчас.

Натуральные заменители

Самый известный природный сахар – это фруктоза. Она содержится во фруктах, овощах, меде. Она более сладкая, чем сахар, но при этом со схожей калорийностью. И все же фруктоза намного безопаснее сахара и подходит для употребления детьми, больными диабетом. Суточная норма потребления – 30-45 грамм.

Сорбит (пищевая добавка Е420) тоже содержится в некоторых фруктах и ягодах. Но производят его из кукурузного, картофельного или пшеничного крахмала. А добавляют в диетические продукты, лекарственные сиропы, консервы, зефир, варенье. Эта добавка улучшает состояние кожи, стимулирует работу желудка. В день его рекомендуется употреблять не более 40 грамм. Единственный минус – в больших количествах может вызывать слабительный эффект.

Эритрит (Е968) – содержится во фруктах и овощах, и производят его также из кукурузы. Он очень малокалориен и очень легко усваивается организмом. Используется при производстве диетических продуктов, жвачки, зубной пасты.

И, наконец, набирающая популярность стевия (Е960). Этот подсластитель получают из одноименного травянистого растения Южной Африки и Азии. Считается самым безопасным из всех вышеуказанных аналогов сахара. При этом она в 200 раз слаще сахара. И ценна тем, что замедляет старение, никак не портит зубы, совсем не содержит калорий, поддерживает работу сердца и сосудов и содержит витамины A, B, C, E, антиоксиданты. Одно но: обладает специфическим травяным привкусом.

Искусственные заменители

Самый популярный искусственный подсластитель – аспартам (Е951). Его активно добавляют в производстве продуктов, ибо он недорогой и очень сладкий. О его вреде спорят долгие годы.

Тот самый сахарин (Е954) на вкус в 450 раз слаще сахара. В день можно употреблять не более 5 мг на кг веса тела, ибо он содержит канцерогены и способен навредить желудочно-кишечному тракту. Но миф о том, что сахарин вреден, давно развенчали. В небольших количествах он не мешает работе организма.

Цикламат (Е952) очень схож с сахарином. Он не такой сладкий, а потому употреблять его можно до 11 мг на кг веса тела. И тот, и другой активно применяются при производстве диабетических продуктов питания.

Сукралоза (Е955) – это тот же сахар. Точнее он выделяется из обычного сахара и "забирает" себе его сладость, но "оставляет" высокий гликемический индекс. Активно используется, потому что в отличие от всех искусственных собратьев, очень близка по вкусу с натуральным сахаром. Сукралоза называется сахаром премиум-класса и безвредна при суточном потреблении до 15 мг на кг веса тела.

Есть еще ацесульфам К (Е950). По всем показателям он схож с описанными выше заменителями. Но применяется, как правило, в смеси с ними. Безопасная суточная доза по данным ВОЗ – 15 мг на кг веса тела.