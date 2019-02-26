Фото: пресс-служба УГИБДД по городу Барнаулу

Награждение участников открытого городского конкурса творческих работ на знание Правил дорожного движения "Безопасность на дорогах" состоялось накануне на базе городской станции юных техников в Барнауле.

Как сообщили в городской ГИБДД, в творческом состязании приняли участие более 250 учеников школ краевой столицы.

Конкурс проходил в четырех номинациях "Картинно – техническая галерея", "Техническое творчество", "Макеты перекрестков дорог города Барнаула", "Хештеги".

Работы могут использоваться на практике для рассмотрения дорожных ловушек и моделирования различных ситуаций.

Участники, ставшие победителями и призерами конкурса, были награждены дипломами и памятными призами.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города Барнаула Геннадий Кузнецов пожелал ребятам творческих успехов и безопасных дорог.