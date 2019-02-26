Фото: shooting-russia.ru

Стрелок из Бийска Сергей Каменский завоевал золото этапа Кубка мира по пулевой стрельбе в Нью-Дели.

Наш спортсмен занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. За награды в этом упражнении боролись около сотни спортсменов из 45 стран.

Напомним, ранее Каменский стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки.

В общекомандном зачёте сборная России с двумя медалями занимает 3-е место. Причём обе награды завоевал алтайский спортсмен. Всего в соревнованиях участвуют более 500 стрелков из 60 стран. Соревнования в Нью-Дели завершатся 28 февраля.