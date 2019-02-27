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Королева Голливуда: фото молодой красавицы Элизабет Тейлор

, ИА "Амител"
Рассказываем малоизвестные факты о жизни одной из самых известных актрис прошлого века

Фото: photochronograph.ru

Самая известная актриса Голливуда родилась 27 февраля 1932 года. Она прожила 79 лет. С самой молодости и до последних дней была первой красавицей киноиндустрии и иконой стиля. Пожалуй, самый известный факт ее биографии – роль Клеопатры. Однако были в ее жизни и другие очень важные события. Расскажем про некоторые из них.

1. Она никогда не училась актерскому мастерству профессионально. Ее смело можно назвать самоучкой. Но при этом она всю жизнь работала над самосовершенствованием и развитием своего актерского таланта.

2. Она восемь раз выходила замуж. Ее первым мужем был наследник империи отелей Конрад Хилтон. Но брак распался уже через восемь месяцев. Из-за ревности к ее славе супруг начал выпивать. От второго мужа, английского актера Майкла Уилдинга, она родила двух мальчиков. От третьего, продюсера Майка Тодда, – родила дочь. А еще она два раза вышла замуж и два раза развелась с популярным голливудским актером Ричардом Бертоном. Четвертого ребенка она удочерила. На момент смерти у нее было 10 внуков и четыре правнука.

3. Элизабет Тейлор очень любила драгоценности: ее коллекция ювелирных изделий насчитывала 269 наименований. По этому поводу она даже написала книгу "Мой роман с драгоценностями". В Голливуде она считалась образцом блеска и гламура.

4. В 80-х годах проходила лечение от алкогольной и лекарственной зависимости в специальной клинике.

5. Роль Клеопатры она получила в борьбе с Мэрилин Монро, Джоан Вудворд, Дженнифер Джонс, Брижит Бардо, Джина Лоллобриджида, Одри Хепберн и Софи Лорен. За участие в картине попросила миллион долларов и 10% от прибыли. Таких денег тогда никто не получал.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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