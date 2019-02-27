Известно, что эффективное развитие сельского хозяйства как отрасли невозможно без финансовой поддержки: кредитные ресурсы дают возможность сельхозпредприятиям подготовить всю необходимую материально-техническую базу для проведения посевной и последующей уборочной кампаний. При этом запросы на кредиты активно поступают как от агропромышленных компаний и крестьянско-фермерских хозяйств, так и от индивидуальных предпринимателей.

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ АГРАРИЕВ – В "СИБСОЦБАНКЕ"

В "СИБСОЦБАНКЕ" также имеются выгодные предложения для аграриев. Среди кредитных продуктов и предложений банка выделяются два основных направления – кредиты на финансирование оборотного капитала и кредиты на инвестиционные цели. Здесь разработана широкая линейка кредитных продуктов для поддержки сельхозтоваропроизводителей, где представлены различные программы кредитования – как коммерческие, так и с государственным участием, – а также постоянно действующие акции и специальные предложения, учитывающие индивидуальный подход к сельскому хозяйству.

Одна из наиболее популярных – "Краевая Лизинговая программа", по которой организации получают поддержку на выгодных условиях: финансирование до 7 лет под 7%* годовых с поквартальной разбивкой платежей. В настоящее время приоритетным направлением деятельности является оказание государственной поддержки организациям сельскохозяйственной отрасли, промышленного производства и жилищно-коммунального хозяйства.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Также "СИБСОЦБАНК" является активным участником государственных программ поддержки кредитования субъектов малого и среднего бизнеса: он уполномочен выдавать долгосрочные кредиты по Программе Корпорации МСП "6,5" по выдаче кредитов в рамках данной программы под процентные ставки 9,6% и 10,6%**.

Что касается коммерческих кредитов, то одним из трендов этого года является снижение процентных ставок и увеличение сроков кредитования. Кроме кредитных продуктов субъектам малого и среднего бизнеса предлагаются различные виды банковских гарантий, необходимые для обеспечения разного рода обязательств, в том числе и в рамках исполнения государственных контрактов.

По вопросам кредитования в г. Барнауле обращайтесь по телефонам:

– инвестиционное кредитование (3852) 37-02-29,

– кредитование юридических лиц (3852) 37-02-25 или на сайт www.sibsoc.ru

"СИБСОЦБАНК" – стабильный и надежный финансовый партнер для каждого клиента!

*"Краевая программа Лизинга" — Срок кредитования – до 7 лет; Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 9% годовых. Минимальный авансовый взнос – от 10%; Минимальная сумма кредита – от 700 т.р.; График гашения – ежеквартальный. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Обеспечение — ликвидное имущество и/или поручительство. Подробную информацию о кредитных продуктах "СИБСОЦБАНК" ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ №2015 от 26.12.2012г. "СИБСОЦБАНК" ООО



**"Программа МСП 6,5" — Срок кредитования – до 3 лет; Годовая процентная ставка – 9,6-10,6 %; Минимальный авансовый взнос – отсутствует; Минимальная сумма кредита – от 3 000 т.р.; График гашения – индивидуальный. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. Подробную информацию о кредитных продуктах "СИБСОЦБАНК" ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ №2015 от 26.12.2012г. "СИБСОЦБАНК" ООО