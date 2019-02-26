Шнуров вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре

Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская написала в своем Facebook, что лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров вошел в Общественный совет при комитете.

"Как я и анонсировала, начинается "второй призыв". Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", — написала Ямпольская.

"Рада, что и Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу. Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше", — добавила она.

Ямпольская также отметила, что в совет вошли митрополит Псковский и Порховский владыка Тихон (Шевкунов), российский писатель Евгений Водолазкин и народный артист России, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Ранее адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Он попросил проверить высказывания депутата Виталия Милонова в адрес музыканта.