Самый большой российский флаг площадью 1 423 кв. метра растянули на льду озера Байкал в Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Полотнище стяга расстелили во вторник, 26 февраля, на льду вблизи самого крупного байкальского острова Ольхон, у скалы Шаманка.

"Чтобы полотнище приняло правильную форму прямоугольника, потребовалось 25 человек. Акцию занесли в Книгу рекордов России и мира, как самый большой государственный флаг, развернутый на самом большом и глубоком пресноводном озере", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели не только обеспечивали безопасность мероприятия, но и сами с удовольствием приняли непосредственное участие в процессе.