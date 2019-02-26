Губернатор Алтайского края Виктор Томенко нацелил чиновников на улучшение социального самочувствия граждан, подчеркнув, что эта работа должна приносить результаты каждый год.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, краевой руководитель принял участие в работе итоговой коллегии Министерства социальной защиты.

По словам Виктора Томенко, прошлый год для сферы социальной защиты был насыщен событиями. "Задачи, которые сформулировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем указе, подписанном в мае 2018 года, а также в последующих программных выступлениях, в том числе в послании Федеральному собранию, содержат в себе важнейшие решения по огромному числу социальных вопросов, начиная от демографии, показателей рождаемости и смертности и задач по народосбережению, заканчивая вопросами обеспечения текущих потребностей самых разных категорий граждан нашей страны. Здесь у нас на контроле все вопросы – от поддержки семей с детьми до обучения компьютерной и финансовой грамотности людей старшего поколения", – отметил губернатор.

Также глава региона добавил, что в области социальной политики появляются новые приоритеты.

"Сегодня к той обычной работе, к которой мы привыкли и считаем в порядке вещей, добавляется целый ряд сложных, амбициозных, на первый взгляд труднодостижимых задач по улучшению показателей социального самочувствия наших граждан. Нам необходимо провести очень серьезную работу, направленную на достижение национальных целей и стратегических задач развития страны на период до 2024 года. Сегодня они включены в состав национальных и региональных проектов. Мы будем их в полной мере выполнять, причем не накапливать потенциал для достижения показателей только к концу срока, к 2023 или 2024 году. Задача стоит так организовывать работу, чтобы результаты были видны ежегодно, чтобы их можно было почувствовать и проверить", – отметил губернатор.