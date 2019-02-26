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Школьные учебники уже на стадии рукописи будут проверять на соответствие

, ИА "Амител"
Сейчас издательства направляют ученым-экспертам уже готовый учебник
Васильева отметила, что новые положения об экспертизе учебников уже готовятся / Фото: online-news.ru

Васильева отметила, что новые положения об экспертизе учебников уже готовятся / Фото: online-news.ru

Министр просвещения России Ольга Васильева пообещала пересмотреть правила допуска школьных пособий в федеральный перечень учебников (ФПУ), сообщает "Интерфакс".

Новые положения об экспертизе учебников уже готовятся. Как ожидается, они будут утверждены приказом министерства и пройдут все необходимые стадии подготовки нормативного акта, в том числе общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Сроки Ольга Васильева не уточнила.

В частности на рецензию экспертам должен попадать не готовый учебник, а авторская рукопись, а фамилия рецензента должна стоять на титульном листе.

"Экспертиза будет независимой, она будет научной. Условия экспертизы будут достаточно жесткие. Мы полностью поддерживаем предложение Российской академии наук о том, что должна быть экспертиза рукописи. Не шлепать вот эти горячие пироги с ошибками, не только грамматическими, но и фактическими. Взвешенная рукопись, которую можно посмотреть", – сказала Васильева.

Ранее академик Алексей Хохлов рассказал, что РАН предлагает изменить подход к экспертной оценке учебников: если сейчас издательства направляют ученым-экспертам уже готовый учебник, то теперь эксперты будут оценивать рукописи до публикации.

Кроме того, на титульном листе учебника может появиться фамилия ученого, который выступил рецензентом. "Ответственность каждого рецензента за то, что он делает. Если на титуле стоит твоя фамилия, то уже вряд ли ты будешь заниматься ерундой", – подчеркнула Васильева.

Последний раз Федеральный перечень учебников был обновлен в конце декабря 2018 года. Тогда он был сокращен на треть – ранее в нем было 1370 наименований, стало 910. Ольга Васильева неоднократно выступала с критикой существующей модели экспертизы школьных учебников и высказывалась за необходимость сокращения федерального перечня.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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