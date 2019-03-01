Портал Amic.ru продолжает отслеживать активность алтайских депутатов. И если в нашем первом обзоре за январь 2019 года над персонами, достойными места в данной статье, пришлось подумать, то в феврале мы позволили себе написать не обо всех. Поводов было много. Итак, смотрим, чем привлекли к себе внимание депутаты Госдумы от региона, депутаты краевого Заксобрания и муниципальные народные избранники в последнем зимнем месяце.

Сразу два уголовных дела в отношении двух депутатов АКЗС. В феврале стало известно, что правоохранители подозревают в нарушении закона единороссов Андрея Волкова и Ирину Теплову.

Андрея Волкова обвиняют в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения. По версии следствия, он, являясь учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс", с 2012 по 2016 год присваивал деньги жильцов, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсовикам – это более 43 миллионов рублей.

Ирине Тепловой так же вменяют присвоение и растрату. Ее, как директора ЗАО "Научно-производственный концерн "Алтай", обвиняют в оказании псевдоконструкторских услуг для бийского федерального научно-производственного центра "Алтай". Ущерб оценивается в 100 млн рублей. Партия приостановила членство обоих до решения суда.

С судом связано имя еще одного краевого депутата, главы алтайских коммунистов Марии Прусаковой. Только в суд обратилась она сама. Через служителей Фемиды она пытается доказать нелегитимность смещения ее с поста главы фракции КПРФ в АКЗС. Напомним, в результате внутреннего переворота этот пост в мае 2018 года занял Максим Талдыкин. Руководство парламента назвало кадровую перестановку законной, что и пытается оспорить Прусакова. И да, напомним: после этого случая фракция КПРФ разделилась на два лагеря. Одни традиционно идут по партийной линии, вторые – часто вопреки позиции КПРФ.

Вот, что мы писали по этому поводу:

Казус КПРФ: в алтайском парламенте подстраховались от фракционных переворотов

Это месть: глава алтайской КПРФ Прусакова о расколе в парламентской фракции

Спикер АКЗС Александр Романенко сделал в феврале несколько важных заявлений: когда алтайским учителям официально повысят зарплату, когда ждать повышения родительской платы за детские сады.

Из краевых депутатов отметим также неокоммуниста Юрия Астанчика. В феврале он выступил со спорной инициативой по продлению продажи алкоголя в магазинах региона. Сейчас купить спиртные напитки можно с 9 утра до 21 часа вечера. Он же предложил передвинуть время на 22 часа, а затем и на 23. Пока эта идея обсуждается.

А вот ЛДПР отметились хайпом. Депутаты и активисты партии по призыву Владимира Жириновского во главе с руководителем реготделения Евгенией Боровиковой почистили снег возле магазина "Книжный мир" в краевой столице. С лопатами и ломами на расчистку пандуса и боковых ступенек вышли депутаты АКЗС Боровикова и Ирина Журавлева, депутаты БГД Кристина Юстус, Алексей Скосырский. Как это было смотрите на фото.

В Барнаульской городской думе продолжается процесс по ошибкам в декларациях. До сих пор под угрозой лишения мандата единороссы Вячеслав Перерядов, Алексей Меркулов, Александр Лисицын, Марат Жумадилов и справедливоросс Егор Банщиков. А вот с Александра Тайчера судебные претензии сняли.

А еще барнаульские депутаты безропотно лишили себя ежемесячных компенсаций на исполнение своих функций. У многих эти деньги шли на транспортные расходы и канцелярию, кто-то помогал избирателям. Но очевидно были и те, кто просто считал эти деньги своей "зарплатой", ведь отчитываться за них не требовалось. Бюджет города на этом сэкономит 2,5 млн рублей в год. Впрочем, какие-то компенсации, возможно, еще вернутся, но уже в другой форме.

Без имен отметим депутатов Рубцовского горсовета, которые отклонили протест прокурора по лишению мандатов некоторых народных избранников за ошибки в декларациях. Это в Барнауле депутатов судят, а суровые рубцовские депутаты просто взяли и погасили конфликт локально. Правда, ошибки у них были незначительные, за которые под суд они вряд ли бы угодили.

И не забудем про Госдуму. Сразу два депутата-единоросса – Наталья Кувшинова и Даниил Бессарабов – выступили с заявлениями по поводу ситуации с транспортом в Барнауле. Поводом послужила история про 13-летнюю девочку, которая вечером вышла из автобуса не на своей остановке и шла вдоль трассы у городской свалки пешком. Кувшинова предлагает внести в закон поправки, которые запретили бы водителям и кондукторам общественного транспорта высаживать детей за безбилетный проезд.