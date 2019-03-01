Пятница, 1 Март, 07:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,89
€ 74,97
Обь
-17см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рубки в ленточных борахКоммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Дела житейские: обзор активности алтайских депутатов за февраль

, ИА "Амител", Александра Черданцева
После январского затишья депутаты "дали жару" в феврале
Иллюстрация: Amic.ru. Фото: Amic.ru, Akzs.ru

Иллюстрация: Amic.ru. Фото: Amic.ru, Akzs.ru

Портал Amic.ru продолжает отслеживать активность алтайских депутатов. И если в нашем первом обзоре за январь 2019 года над персонами, достойными места в данной статье, пришлось подумать, то в феврале мы позволили себе написать не обо всех. Поводов было много. Итак, смотрим, чем привлекли к себе внимание депутаты Госдумы от региона, депутаты краевого Заксобрания и муниципальные народные избранники в последнем зимнем месяце.

Сразу два уголовных дела в отношении двух депутатов АКЗС. В феврале стало известно, что правоохранители подозревают в нарушении закона единороссов Андрея Волкова и Ирину Теплову.

Андрея Волкова обвиняют в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения. По версии следствия, он, являясь учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс", с 2012 по 2016 год присваивал деньги жильцов, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсовикам – это более 43 миллионов рублей.

Ирине Тепловой так же вменяют присвоение и растрату. Ее, как директора ЗАО "Научно-производственный концерн "Алтай", обвиняют в оказании псевдоконструкторских услуг для бийского федерального научно-производственного центра "Алтай". Ущерб оценивается в 100 млн рублей. Партия приостановила членство обоих до решения суда.

С судом связано имя еще одного краевого депутата, главы алтайских коммунистов Марии Прусаковой. Только в суд обратилась она сама. Через служителей Фемиды она пытается доказать нелегитимность смещения ее с поста главы фракции КПРФ в АКЗС. Напомним, в результате внутреннего переворота этот пост в мае 2018 года занял Максим Талдыкин. Руководство парламента назвало кадровую перестановку законной, что и пытается оспорить Прусакова. И да, напомним: после этого случая фракция КПРФ разделилась на два лагеря. Одни традиционно идут по партийной линии, вторые – часто вопреки позиции КПРФ. 

Вот, что мы писали по этому поводу:

Казус КПРФ: в алтайском парламенте подстраховались от фракционных переворотов

Это месть: глава алтайской КПРФ Прусакова о расколе в парламентской фракции

Спикер АКЗС Александр Романенко сделал в феврале несколько важных заявлений: когда алтайским учителям официально повысят зарплату, когда ждать повышения родительской платы за детские сады.

Из краевых депутатов отметим также неокоммуниста Юрия Астанчика. В феврале он выступил со спорной инициативой по продлению продажи алкоголя в магазинах региона. Сейчас купить спиртные напитки можно с 9 утра до 21 часа вечера. Он же предложил передвинуть время на 22 часа, а затем и на 23. Пока эта идея обсуждается.

А вот ЛДПР отметились хайпом. Депутаты и активисты партии по призыву Владимира Жириновского во главе с руководителем реготделения Евгенией Боровиковой почистили снег возле магазина "Книжный мир" в краевой столице. С лопатами и ломами на расчистку пандуса и боковых ступенек вышли депутаты АКЗС Боровикова и Ирина Журавлева, депутаты БГД Кристина Юстус, Алексей Скосырский. Как это было смотрите на фото

В Барнаульской городской думе продолжается процесс по ошибкам в декларациях. До сих пор под угрозой лишения мандата единороссы Вячеслав Перерядов, Алексей Меркулов, Александр Лисицын, Марат Жумадилов и справедливоросс Егор Банщиков. А вот с Александра Тайчера судебные претензии сняли.

А еще барнаульские депутаты безропотно лишили себя ежемесячных компенсаций на исполнение своих функций. У многих эти деньги шли на транспортные расходы и канцелярию, кто-то помогал избирателям. Но очевидно были и те, кто просто считал эти деньги своей "зарплатой", ведь отчитываться за них не требовалось. Бюджет города на этом сэкономит 2,5 млн рублей в год. Впрочем, какие-то компенсации, возможно, еще вернутся, но уже в другой форме. 

Без имен отметим депутатов Рубцовского горсовета, которые отклонили протест прокурора по лишению мандатов некоторых народных избранников за ошибки в декларациях. Это в Барнауле депутатов судят, а суровые рубцовские депутаты просто взяли и погасили конфликт локально. Правда, ошибки у них были незначительные, за которые под суд они вряд ли бы угодили.

И не забудем про Госдуму. Сразу два депутата-единоросса – Наталья Кувшинова и Даниил Бессарабов – выступили с заявлениями по поводу ситуации с транспортом в Барнауле. Поводом послужила история про 13-летнюю девочку, которая вечером вышла из автобуса не на своей остановке и шла вдоль трассы у городской свалки пешком. Кувшинова предлагает внести в закон поправки, которые запретили бы водителям и кондукторам общественного транспорта высаживать детей за безбилетный проезд.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
07:34
Перекресток, где часто нарушают ПДД в Барнауле, ждет реконструкция 0
07:22
Много белых пятен: арендатор барнаульского парка "Изумрудный" пояснил позицию 0
07:13
Двухуровневую квартиру с библиотекой продают в центре Барнаула за 11,5 млн руб. 0
07:02
Вдвое больше выбора: салон обоев "Декорация" теперь в ТВК "Республика" 0
06:48
На медицину в Алтайском крае дополнительно выделили 1 млрд рублей 0
06:32
Ожидание и реальность: первый день весны в России 0
06:17
Весна в Алтайском крае начинается с тепла до +8 градусов 0
06:01
Дела житейские: обзор активности алтайских депутатов за февраль 0
05:33
Умер композитор Андре Превин, получивший четыре "Оскара" 0
04:09
Глава Сбербанка рассказал, когда ставка по ипотеке снизится до 8% 0
03:28
ФСБ возбудила дела из-за "китовой тюрьмы" в Приморье 0
02:09
32 самолета вели воздушный бой между Индией и Пакистаном 2
01:14
Ученые создали дрожжи с генами марихуаны 0
00:31
Число фишинговых атак за год выросло в 4,5 раза 0
23:51
Умер сценарист "Земли Санникова" Владислав Федосеев 0
23:27
Семь лыжников попали под лавину в Карачаево-Черкесии, один погиб 0
23:08
Роскомнадзор накажет Facebook за игнор 2
22:49
Майора Черноморского флота осудили за шпионаж на Украину 0
22:26
ФАС предлагает установить максимальную цену госномеров 0
22:07
СМИ: Роскомнадзор случайно заблокировал мобильный банк ВТБ 0
21:45
Объявлено, когда устранят коммунальную аварию в Барнауле 0
21:25
Украина откажется от Евровидения-2020, если победит Лазарев 2
21:04
Два человека погибли при падении легкомоторного самолета на дом 0
20:43
Медведев рассказал о дополнительных выплатах неработающим пенсионерам 0
20:26
Подросток надругался над трехлетней девочкой в Новосибирске 2
20:03
В Барнауле перекрыли дорогу из-за коммунальной аварии 0
19:42
Новосибирцы подделывают прописку для устройства детей в школы 1
19:23
На капремонт больниц Алтайского края выделено еще 550 млн рублей 0
19:08
Коротко о главном: туннель под вокзалом, спиртзавод и одиозные запреты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 февраля
18:47
Законопроект об "ипотечных каникулах" внесли в Госдуму 0
18:28
В Кремле ответили на призыв Госдепа раскрыть доходы Путина 1
18:06
В Госдуме предлагают учредить День без смартфона 3
17:50
Актриса Лиза Шеридан неожиданно умерла в 44 года 1
17:34
Предпринимателя на Алтае судят по обвинению в неуплате налогов на 44 млн рублей 3
17:23
Задержали врача по делу о гибели брошенного кировчанкой ребенка 1
17:12
С власти надо спрашивать: депутат ГД Терентьев встретился с алтайскими селянами 2
17:01
В последний день зимы: как прошла очередная сессия Алтайского Заксобрания 0
16:48
Депутат АКЗС призвал направить деньги на строительство ж/д туннеля в Барнауле 10
16:32
Жители Республики Алтай стали в 3 раза чаще выходить в интернет со смартфонов 0
16:24
На четырехлетнего рязанца упала глыба льда с многоэтажки, возбудили дело 0
16:13
Лицеист и студент в Алтайском крае избили и ограбили юношу из-за его прилежности 2
16:06
ФАС попросили возбудить дело против Visa и Mastercard 0
15:50
Четыре человека пострадали при лобовом ДТП под Бийском 0
15:32
Алтайский депутат призвал власти помочь Иткульскому спиртзаводу 24
15:25
Сведения о массовых увольнениях опровергает Минтруд 3
15:15
Восстановление аэропорта Бийска отложили на неопределенный срок 6
15:07
В США готовят закон о шпионаже за Путиным 15
14:53
Женщина и девочка пострадали в перевернувшемся под Барнаулом автомобиле 0
14:34
Водитель, сдавая назад, сбил пенсионерку в барнаульском дворе 0
14:25
Три ледовые переправы закрыли в Горном Алтае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.