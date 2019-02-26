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Конец февраля на Алтае бьет рекорды по теплой погоде, сообщает Служба новостей "FM-Продакшн".

Так, согласно данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, такой погоды в регионе не было уже 105 лет. В этом году температура в крае в конце февраля достигла плюс шести градусов.

Аномальное тепло зафиксировали и в других регионах Сибири. Так, в результате потепления в Бурятии и Красноярском крае медведи раньше времени вышли из спячки. А в самом Красноярске и вовсе заметили проснувшихся на месяц раньше бабочек.