Фото: vk.com/incident22

Полуобнаженные молодые люди, появляющиеся на улицах города, продолжают удивлять жителей Барнаула.

Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", горожане могли наблюдать юношу в одном исподнем рядом с автобусной остановкой на проспекте Ленина.

"Вот такой странный молодой человек был замечен сегодня по адресу: проспект Ленина, 181", – отмечает автор заметки.

Отметим, что накануне на улице Попова в Барнауле за рулем мопеда также ехал полуобнаженный водитель.