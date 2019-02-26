Фото: vk.com/incident22
Полуобнаженные молодые люди, появляющиеся на улицах города, продолжают удивлять жителей Барнаула.
Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", горожане могли наблюдать юношу в одном исподнем рядом с автобусной остановкой на проспекте Ленина.
"Вот такой странный молодой человек был замечен сегодня по адресу: проспект Ленина, 181", – отмечает автор заметки.
Отметим, что накануне на улице Попова в Барнауле за рулем мопеда также ехал полуобнаженный водитель.
Комментарии
Они вместе с губернатором от армии косят
а не мопедист ли это? спины одинаковые
До чего едросы людей довели! Уже денег на одежду нет.
Заплатил налог за квартиру.
Наконец, выплатил алименты за 3 года.
А не Маугли ли это из Москвы вернулся?
Скоро все так ходит будем.
Комменты сверху написаны сценаристом "Тупой и еще тупее тупого"?
Весеннее обострение.
проспорил
26.02.2019 17:50
Комменты сверху написаны сценаристом "Тупой и еще тупее тупого"?
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Особо остроумным тут не место.