Совместными усилиями можно накормить более 100 барнаульских детей. Нормально учиться, раскрывать свои таланты, радоваться жизни можно только тогда, когда дома есть продукты, и мысли не перекрываются урчанием голодного желудка. А мамам нужно время, чтобы встать с колен. Фонд "Облака" поддерживает их, пока они ищут работу, жилье. И вместе они решают множество материальных и юридических вопросов.

Продовольственные продукты "Облака" будут закупать в марте 2019 года в одной оптовой компании, которая предлагает очень низкую цену и предоставляет скидку 7%. Оптом в мешках продукты покупать дешевле всего – после их приобретения расфасовкой по пакетам займутся уже волонтеры благотворительного фонда.

"Прежде чем рассказать, почему мы объявили сбор, мы хотим поблагодарить нашего постоянного спонсора – компанию "Роса", которая выпускает крупы под маркой "Алтайская сказка", – поделились в фонде "Облака". – С сентября 2017 года по февраль 2019 года эта компания жертвовала в фонд огромное количество круп, макарон, муки. Благодаря стабильной поставке продуктов мы разработали свою программу поддержки для нуждающихся семей. Продукты по специальным карточкам выдавали два раза в месяц семьям, в которых воспитывается более 2 маленьких детей и мама одна добывает средства на пропитание. За полтора года около 500 семей получали в фонде "Облака" продукты".

С марта компания "Роса" приостановила поставки круп, о чем стало известно неделю назад. Руководство компании попросило благотворительный фонд с пониманием отнестись к этим мерам и подождать, когда они снова смогут поддерживать подопечные семьи "Облаков" в борьбе с голодом.

Был ли результат продуктовой помощи семьям? Это логичный вопрос, который возникнет у каждого. Ведь кормить можно бесконечно. А решаем ли мы глобальные задачи по борьбе с бедностью? Или семья после получения помощи в "Облаках" идет в другой фонд и продолжает нищенствовать.

Результаты есть

Конечно, не все семьи нашли выход самостоятельно. Многим до сих пор помогают "Облака". Но благодаря мерам, предпринятым фондом, неравнодушными жителями края и и компанией "Роса", снизился голод в бедных семьях.

Катя воспитывает маленького сына Магомеда в условиях постоянных ограничений. Из первого брака Катя буквально сбежала, чтобы спасти себя и маленького сына от насилия. Когда она обратилась в фонд, сразу была оформлена продуктовая карточка для этой семьи. Так Катя сохранила сына и теперь решает юридические вопросы в фонде. Она готовит ребенка по очереди в детский сад, чтобы самой выйти на работу. Эта семья получила шанс благодаря стабильной продуктовой поддержке. Пусть даже в виде дешевых продуктов.

Анжела – сирота. Она воспитывает Сашу одна. Мужа посадили в тюрьму почти сразу после рождения сына. Благодаря поддержке фонда, Анжела не сошла с ума от мысли, чем кормить ребенка и как выбежать на подработки. Два месяца назад муж Анжелы вернулся. Теперь он начинает новую жизнь ради сына. Ради жены. Ради себя. Анжела получает в фонде небольшую поддержку и решает юридические проблемы не без поддержки "Облаков".

Наташа знает фонд с самого его основания. У нее одна боль – дочка Вика, которая никогда не сможет ходить. Сколько бы денег в мире ни было, эту возможность Наташа не сможет дать дочери. У Вики тяжелая форма ДЦП. У Наташи есть вторая дочь – Снежана. Уже с первого класса ей пришлось стать взрослой, чтобы помогать маме. А еще оставить любимую акробатику, потому что мама должна уделять все время Вике.

Наташа никогда не просила продукты. Она понимала, что получает пенсию по инвалидности Вики. И она должна справиться сама. Но благотворительный фонд не оставляет Наташу уже 3 года и будет продолжать оказывать помощь. Потому что поддержка в виде круп и мяса помогает ей дожить последнюю неделю до получения пенсии по инвалидности. Наташа не может выйти на работу, потому что Вике требуется круглосуточный уход. И пенсии по инвалидности недостаточно, чтобы купить лекарства, обеспечить необходимую Вике реабилитацию и дать хорошее образование для Снежаны.

Александр один воспитывает троих детей. Сегодня он пришел в фонд и просил снова включить в программу помощи Машу – малышку с тяжелым заболеванием нервной системы. Хрупкую девочку с космическими глазами. Вы могли видеть ее на фото, которое победило во всероссийском конкурсе "Объективная благотворительность".

Все средства, которые были собраны для семьи, фонд направил на реабилитацию Маши, на ремонт ее комнаты и другие срочные нужды. Сейчас Маше нужен очень хороший психолог и логопед. А для этого тоже нужны деньги.

Александр получает в фонде продуктовую помощь в течение года и ни разу не отказался от нее. Потому что такая помощь экономит их семейный бюджет. И тогда он может выкроить еще немного денег на то, чтобы Маша научилась жить сама. На ее образование и адаптацию.

"Я не хочу, чтобы Маша попала в дом-интернат для умственно отсталых после моей смерти. Матери она не нужна. Я хочу подготовить ее для взрослой жизни", – поделился Александр.

Научить детей жить после своей смерти…

От таких слов трудно дышать…

В коридоре фонда ожидают приема еще две семьи. Это женщины. Они приходят чаще всего без детей. Потому что не хотят, чтобы дети видели, как мама просит продукты и уносит их со сгорбленной спиной.

"Облака" хотят, чтобы дети не знали нищеты. Голода. Одиночество. И презрения.

Именно поэтому благотворительный фонд продолжает кормить детей здесь и сейчас. Несмотря на то, что все мировые программы борьбы с голодом тратят миллионы на образование детей, чтобы они в будущем могли себя прокормить.

Фонд делает это, пока есть такая возможность. Которую дают неравнодушные жители региона, попечители, компании и частные дарители.

Накормить. Обучить. Адаптировать. Раскрыть таланты. Это задачи фонда "Облака" в борьбе с голодом в Алтайском крае. С голодом, который на протяжении тысячелетий присутствует в нашем мире.

Люди, живущие в мире, где протянуть руку помощи просто, а голодных детей все меньше и меньше. Мечта это или реальность? Создать этот мир можно совместными усилиями. Через программу выдачи продуктов нуждающимся семьям по карточкам.

Вот что будет закуплено, когда соберется вся необходимая сумма:

– сахар – 50 кг;

– мука – 50 кг;

– гречневая крупа – 50 кг;

– перловая крупа – 50 кг;

– пшено – 50 кг;

– рис – 50 кг;

– геркулес – 35 кг;

– макароны – 8 упаковок по 20 кг;

– манка – 5 упаковок по 12 кг;

– подсолнечное масло – 110 шт. по 0,5 л.

Общая сумма сбора на раздачу продуктов бедным семьям составляет 20 340 рублей.

Пожалуйста, совершите пожертвование по удобным для вас реквизитам фонда с сообщением "Продукты Облака":

– пожертвование через сайт (перевод в три клика, нужно ввести данные своей карты и выбрать любую сумму пожертвования);

– карта Сбербанка: 5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда и основатель);

– по номеру телефона, привязанного к карте фонда: +79609612442, Семененко Д.А.;

– отправить смс на короткий номер 3434 с кодовым словом Облака 300 (сумма после пробела может быть от 50 рублей). Некоторые операторы дают сбои при попытке сделать перевод по короткому номеру. Просим вас не сдаваться после первой попытки. Если ваш оператор дал сбой, выберите, пожалуйста, другой способ пожертвования;

– для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, имеется расчетный счет в Альфа-Банке. Все поступления адресные от физических лиц публикуются в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774. Если вы приняли решение оформить пожертвование через сайт, то просим вас сделать это через договор пожертвования. Позвоните юристу "Облаков" на прямой телефон в фонд: 89039571668, и в течение 30 минут договор будет оформлен и выслан вам для согласования на ту сумму, которую вы решили пожертвовать.

Если вы примите решение самостоятельно закупить крупы и привезти в фонд "Облака", просим вас предварительно позвонить по телефону 590-180 и вместе с руководителем службы по работе с семьями Мариной Бондаревой договориться, что именно вы выбрали из круп, масла, сахара и муки.

Привезти любые продукты для помощи семьям вы сможете в фонд "Облака" по адресу:

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101. График работы: с 10:00 до 17:00. Без перерыва на обед.

В выходные дни продукты вы можете привезти по адресам:

г. Барнаул, пр. Социалистический, 64 и ул. Шумакова 18, где расположены пункты приема вещей и благотворительный магазин Charity Market. График работы: с 11:00 до 19:00. Без перерыва на выходные и обед.

Жить в мире, где вы просыпаетесь, наполненными светлыми новостями, добрыми улыбками и счастливыми детьми – мечта каждого человека.

Вместе с вами фонд "Облака" осуществляет наши общие мечты. Поддержите сбор, потому что мы нужны детям. И дети нужны нам.

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В Алтайском крае для малоимущих и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, действуют программы материальной поддержки. За помощью они могут обратиться раз в год при предоставлении необходимых документов. Размер матпомощи определяется индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из сложившейся жизненной ситуации и представленных заявления и документов. Размер помощи составляет не более 3 000 рублей по решению комиссий при управлениях, не более 10 000 рублей по решению комиссии при Минтрудсоцзащите Алтайского края.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

Официальный сайт

Телефон юриста фонда для оформления юридического пожертвования:

+79039571668 Елизавета Хазова

Телефон директора фонда по любым вопросам:

+79609612442 Джамиля Семененко

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