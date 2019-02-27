Фото: Деннис Фаст

27 февраля отмечается Международный день полярного медведя. Этот день был выбран международной организацией Polar Bears International для привлечения дополнительного внимания к охране самого крупного наземного хищника планеты. Медленное размножение и большая смертность молодых особей делают этого зверя легко уязвимым.

Редакция Amic.ru решила в этот день показать снимки канадского фотографа Денниса Фаста. Он поймал летние игры белых медведей у Гудзонова залива в Северной Канаде.