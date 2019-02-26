Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента президента Украины

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента Петра Порошенко в связи с обнародованным журналистским расследованием о причастности некоторых должностных лиц страны к незаконным махинациям при проведении закупок для армии, сообщает "Интерфакс".

Действующая редакция Конституции предусматривает, что президент может быть снят с должности в порядке импичмента, но соответствующий закон с 1996 года так и не был принят.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента", – заявила Тимошенко с трибуны парламента на пленарном заседании во вторник, 26 февраля.

Она раскритиковала действия чиновников из окружения Порошенко, о которых шла речь в журналистском расследовании программы Bihus.Info. Также она подчеркнула, что такие действия подпадают под статью о госизмене (ст. 111 УК Украины).

Ранее Тимошенко заявляла о намерениях внести в парламент после выборов проект закона об импичменте президента.