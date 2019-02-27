Фото: avito.ru

Пятикомнатную квартиру в двух уровнях площадью 200 квадратных метров продают в центре Барнаула за 11,7 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в кирпичном доме на проспекте Социалистическом. "Квартира занимает первый и цокольный этаж дома, помимо общего входа через подъезд имеет отдельный вход с улицы в нижний уровень", – отмечает автор объявления.

На нижнем уровне квартиры расположены гостевая спальня, комната отдыха, ванная комната и сауна. На верхнем уровне находится кухня, совмещенная с гостиной, спальня, кабинет, ванная комната.

Также в квартире имеется две лоджии – в гостиной и кабинете. Кроме того, есть парковка на два автомобиля.