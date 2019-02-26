Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о коммунальном хозяйстве Барнаула и назвал неприемлемой ситуацию, когда в городе почти еженедельно происходят крупные коммунальные аварии. По словам главы региона, на его памяти такого еще не было.

"Для меня это первый зимний сезон в Барнауле и в Алтайском крае, но то, что я увидел, в моей жизни раньше не было. А я, как вы знаете, в Норильске прожил 40 лет, и в Красноярске – в сибирских городах, в Заполярье. То, что у нас происходит, не может быть приемлемо. Все эти события перечеркивают ту большую работу, которая делается", – сказал Виктор Томенко, открывая совещание о прохождении отопительного периода в Барнауле и перспективах развития городского коммунального хозяйства.

На мероприятии, которое состоялось в администрации Алтайского края во вторник, 26 февраля, присутствовали представители городских властей, контролирующих органов и первые лица ресурсоснабжающих компаний.

Губернатор попросил дать объективную профессиональную оценку тому, как проходит отопительный сезон, рассказать о принимаемых мерах и программах, которые будут реализованы в области коммунального хозяйства в ближайшие несколько лет. Виктор Томенко подчеркнул, что участники совещания должны понять, принесут ли эти меры искомый результат, облегчат ли они жизнь горожан.

Представители ресурсоснабжающих организаций сообщили, что расходы на ремонт и модернизацию сетей в ближайшие несколько лет будут существенно увеличены, по некоторым статьям – в несколько раз. Губернатор в свою очередь пообещал оказать помощь со стороны правительства.

"Имеющаяся система взаимодействия, подготовленные к утверждению планы, настраивают нас на то, что показатели аварийности можно резко снизить. Здесь за столом люди, а других в Алтайском крае и в Барнауле у нас нет, которые смогут переломить эту ситуацию, близкую к кризисной. С точки зрения наших жителей – это кризисная ситуация, ее надо преодолевать", – заключил Виктор Томенко.

Более подробно о планах по ремонту сетей читайте на Amic.ru в ближайшее время.