28 февраля 2019 года при поддержке "Новое Радио Барнаул" в РК Granmulino & Vienne Lion пройдет большая развлекательная шоу-программа, в рамках проведения конкурса красоты "Мисс Granmulino".

В финальный тур февраля "Мисс Granmulino" по итогам голосования прошли 8 девушек!

В программе вечера:

Восточные танцы

Вокальная студия "Карт-Бланш"

Бальные танцы

Живой звук – гитара

Квест в ресторане среди зрителей с крутыми призами!

В июле 2019 года состоится гала-шоу конкурса, где главным призом будет двухнедельная поездка в Италию на двоих!

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Приглашаются девушки от 18 до 30 лет. Заявки принимаются на почту stil_models@mail.ru или через личные сообщения группы vk.com/stylemodelsstyle

В сообщении нужно написать "хочу участвовать", отправить имя, фамилию и свое фото в полный рост.

Все подробности можно узнать по тел.: 8 913-094-7860

Информационные партнеры:

– Радиостанция "Новое Радио Барнаул"

– Интернет-сообщество Barnaul22.

Начало: 28 февраля 2019 г., в 19.00

Адрес: пр. Социалистический, д. 71

Вход свободный

Бронь столиков: тел. 36-36-00