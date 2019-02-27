28 февраля 2019 года при поддержке "Новое Радио Барнаул" в РК Granmulino & Vienne Lion пройдет большая развлекательная шоу-программа, в рамках проведения конкурса красоты "Мисс Granmulino".
В финальный тур февраля "Мисс Granmulino" по итогам голосования прошли 8 девушек!
В программе вечера:
- Восточные танцы
- Вокальная студия "Карт-Бланш"
- Бальные танцы
- Живой звук – гитара
- Квест в ресторане среди зрителей с крутыми призами!
В июле 2019 года состоится гала-шоу конкурса, где главным призом будет двухнедельная поездка в Италию на двоих!
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Приглашаются девушки от 18 до 30 лет. Заявки принимаются на почту stil_models@mail.ru или через личные сообщения группы vk.com/stylemodelsstyle
В сообщении нужно написать "хочу участвовать", отправить имя, фамилию и свое фото в полный рост.
Все подробности можно узнать по тел.: 8 913-094-7860
Информационные партнеры:
– Радиостанция "Новое Радио Барнаул"
– Интернет-сообщество Barnaul22.
Начало: 28 февраля 2019 г., в 19.00
Адрес: пр. Социалистический, д. 71
Вход свободный
Бронь столиков: тел. 36-36-00
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