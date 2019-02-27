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Средний возраст начала половой жизни в России назвали в Минздраве

, ИА "Амител"
77,4% женщин в России, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии
Сегодня возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет / Фото: selempi.ru

Сегодня возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет / Фото: selempi.ru

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Олег Аполихин заявил, что большое число россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на деторождении, сообщает РИА "Новости".

По словам Аполихина, "репродуктивный потенциал" (возможность рожать здоровых детей) во многом зависит от репродуктивного здоровья и соответствующего поведения человека.

Он подчеркнул, что в настоящее время 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии.

"Сегодня возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет. Для молодого человека — 16-17 лет, а для многих значительно раньше", — отметил Аполихин.

Также он отметил, что до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые молодые люди успевают "накопить" множество заболеваний, которые передаются половым путем.

"Молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла… Все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения. И мы вынуждены бороться с последствиями этого", — заключил Аполихин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.02.2019 06:47
Ig Ma_yandex

Вот про это батюшка Андрей и говорил, а местные бандерлоги начали выть что они живут в 21 веке, вы сами себя уничтожаете, а претензии к церкви котороя вам правду глаголет

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27.02.2019 07:06
месный

хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла…

Все эти хреновины стали искать часные лепилы, их никогда раньше не искали в государственном КВД, ну а про то что за ваши бабки у вас найдут что угодно и будут это лечить - это уже все знают.

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