Полицейский в Поморье заставил подчиненных строить себе баню

В Архангельской области бывший начальник отдела МВД "Приморский" подозревается в превышении полномочий, сообщает региональный СК.

"По версии следствия, подозреваемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, привлек двух сотрудников органов внутренних дел для строительства бани на земельном участке в Холмогорском районе Архангельской области, что позволило ему сэкономить более 300 тысяч рублей за счет привлечения бесплатного труда", – говорится в сообщении.

Сотрудники на протяжении нескольких месяцев в 2017 году в рабочее время занимались строительством бани. При этом, как отмечается, они получали зарплату и не исполняли свои должностные обязанности.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.