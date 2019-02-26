Полицейский в Поморье заставил подчиненных строить себе баню

В Архангельской области бывший начальник отдела МВД "Приморский" подозревается в превышении полномочий, сообщает региональный СК.
"По версии следствия, подозреваемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, привлек двух сотрудников органов внутренних дел для строительства бани на земельном участке в Холмогорском районе Архангельской области, что позволило ему сэкономить более 300 тысяч рублей за счет привлечения бесплатного труда", – говорится в сообщении.
Сотрудники на протяжении нескольких месяцев в 2017 году в рабочее время занимались строительством бани. При этом, как отмечается, они получали зарплату и не исполняли свои должностные обязанности.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Комментарии
нет в Приморье Архангельска , учите географию.... понабрали поколение ЕГЭ
Что значит "заставил"? Под пулемётом держал что ли? Думается, они сами в удовольствие на свежем воздухе трудились, чем за жуликами гоняться.
Тут полицейских предложили переименовать в господ. Ну это для остальных граждан он теперь будет "господин", а его подчиненные будут называть его "хозяин"