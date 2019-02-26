В Костромской области суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей бывшему генеральному директору частного медцентра, проводившему осмотр пациентов от имени другого врача и заключившему фиктивный договор на профосмотры, сообщает региональный СК.

В мае 2016 года женщина, страдающая раком молочной железы, обратилась в медицинский центр за консультацией и проведением электроимпедансной маммографии. Гендиректор, являющийся хирургом, представился пациентке фамилией другого врача и поставил неверный диагноз — мастопатия.

Пациентке было назначено лечение, противопоказанное при раке молочной железы. Так как лечение не давало улучшений, женщина обратилась в научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге, где был поставлен верный диагноз. Позднее на сайте костромского медцентра она увидела фото "маммолога" под другой фамилией, который оказался гендиректором клиники. Далее она обратилась в правоохранительные органы.

Кроме этого, гендиректор заключил с другим предприятием договор о проведении периодических профилактических медосмотров, зная, что клиника не имеет соответствующей лицензии. После этого был проведен фиктивный медосмотр сотрудников предприятия.