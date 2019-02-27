Как родители сдавали ЕГЭ по русскому языку/Фото Татьяна Кузьмич

26 февраля в Алтайском крае в третий раз прошла акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Поколению, которое не сдавало единый государственный экзамен, предлагают лично "познакомиться" с данной формой аттестации и понять, насколько она страшна (и страшна ли) на самом деле. В этот раз в число экзаменуемых попала и корреспондент ИА "Амител" Елена Лепезина. Как прошел экзамен для родителей в Алтайском крае читайте в нашем материале.

- Мой сын учится в 8-м классе и на мои родительские "нападки" по поводу его учебы в последнее время отвечает: "А сама-то? Даже ЕГЭ не сдавала!" Поэтому предложение сходить на экзамен по русскому языку приняла с воодушевлением. Для чистоты эксперимента решила даже не готовиться: уж какими знаниями обладаю, теми и блесну.

Накануне экзамена мне еще раз напомнили захватить с собой паспорт и черную гелевую ручку. Экзамен был назначен на 10 утра. Надо сказать, что команда экзаменуемых оказалась весьма статусная: ЕГЭ по русскому языку сдавали министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко вместе с сыном Святославом, кстати, выпускником 11 класса, победитель конкурса "Учитель года Алтая-2018" Иван Гребенкин, депутат АКЗС Александр Молотов, ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им В.М. Шукшина Людмила Мокрецова, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков, директор Алтайского государственного театра музыкальной комедии Галина Санжарова, протоирей Отец Сергий, а также известный журналист Владислав Сухачев.

Перед экзаменом все немного нервничали и пытались шутить. Особенно много шуток вызвал осмотр участников металлоискателем. Тот несколько раз сработал на карманах министра образования. Пришлось министру доставать телефон и ключи: "Не подготовился", — весело сказал Костенко.

Предельно серьезные сотрудники забрали у нас личные вещи, оставив только паспорта, а перед входом в аудиторию внимательно сверили лица на соответствие фотографиям в паспорте и указали каждому его место. Несколько раз прозвучало предупреждение о том, что ведется видеонаблюдение и за нарушение правил могут выгнать с экзамена.

Нельзя было: разговаривать, списывать, пользоваться аудио- и видеозаписывающей аппаратурой, полностью исключались телефоны (их нужно было оставить перед аудиторией). Участником экзамена разрешалось выходить, но при этом все документы — черновики, КИМы и бланки ответов — нужно было оставить на парте. Решивших выйти во время экзамена должен был сопровождать сотрудник пункта.

Честно сказать, все это вызвало мысли о том, что выпускникам, действительно приходится несладко и такой суровый контроль только усиливает нервозность на экзамене. Но сотрудники приемного пункта настолько доброжелательно рассказывали правила, что волнение в итоге улеглось.

В нашем присутствии распечатали конверты с КИМами, объяснили, как заполнять бланки и наконец экзамен начался. Кстати, вся подготовка длилась около получаса. На тестирование отвели также 30 минут. За это время нам нужно было выполнить 8 заданий. Семь — "коротких", направленных на знание основных правил русского языка. И сочинение. В моем варианте сочинение было на тему патриотизма.

Больше всего времени ушло на то, чтобы понять, как все-таки надо правильно оформлять бланки и записывать ответы. У меня, ранее не имевшей опыта сдачи ЕГЭ, это даже вызвало легкую панику. Но школьников к тестированию готовят кажется, уже с начальной школы, поэтому у них трудностей эти моменты вызвать не должны. А вот тест оказался легче, чем я предполагала. И не только я: другие участники тоже поинтересовались, насколько настоящими были задания. Организаторы уверили, что все из реальных КИМов.

Результаты

Лучше всех ЕГЭ сдал Святослав Костенко. И совсем даже не потому, что сын министра образования — молодой человек выпускник 11-го класса и за годы учебы, как признался, очень хорошо натренирован писать тесты: "технические вопросы для меня не были проблемой, потому что мы действительно учимся правильно заполнять бланки и заносить ответы. Поэтому школьники готовы к формальной части. Насколько я знаю, русский язык все сдают обычно хорошо, потому что этому способствует интенсивная подготовка в школе на протяжении всех лет обучения. Русский язык можно подготовиться и сдать на 100 баллов, у нас в лицее много таких ребят. Я думаю, что если все родители пройдут такое тестирование ЕГЭ, то будет меньше стрессов и меньше нервов."

В целом же, по словам организаторов, наша "команда" выступила весьма достойно. Экзамен сдали все и успешно. Из максимально возможных 31 балла, никто не набрал меньше 24 баллов. Причем, как признались участники, почти никто к экзамену не готовился.

Мнения

Декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков: "Моя ошибка заключалась в том, что я слишком серьезно отнесся к происходящему, очень проникся, когда распечатывали конверты, проверяли паспорт, семь раз проверили лицо... Но скажу, что в такой компании я бы каждый день писал этот экзамен".

Депутат АКЗС Александр Молотов: "А моя большая ошибка заключалась в том, что я подошел к этому недостаточно серьезно, но когда я это понял, было уже поздно. На самом деле мне сложно было понять что делать технологически. Школьники-то к этому готовы, натренированы, им в этом плане проще, они уже знают, что и куда писать. А мы же все же раньше по-другому экзамены сдавали. И эти формализованные моменты заставили напрячься. Но опыт все-равно был интересен".

Журналист Владислав Сухачев: "Вот это напряженная и суровая вступительная часть — вскрытие, шмон, может детей напрячь. Поэтому самое главное, чтобы ребенок понимал, что это всего лишь правила, которым просто нужно следовать и ничего в этом страшного нет. Все остальное было просто и логично. Тем более, что дети к этому готовятся."

Ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им В.М. Шукшина Людмила Мокрецова: "Наши дети справятся с ЕГЭ. Задания совершенно приемлемы и не вызовут сложностей и напряжения у наших детей. Тем более у детей не возникнет сложностей с заполнением бланков."

Отец Сергий: "Признаюсь, что меня это мероприятие привело в небольшое состояние трепета. Но хочу отметить, как человек далекий от современного образования и технологий, что этот экзамен мне был очень интересен. По-моему, не только уровень, но и форма этих заданий имеет большое психологическое значение для детей — она настраивает их на современную жизнь, которая очень динамична и технологична, которая требует не только принятия правильного решения, но быстрого правильного решения. Поэтому для себя в этой форме я увидел именно этот смысл. Много разных мнений по поводу ЕГЭ: кто-то выступает "против", кто-то "за". Но мы должны понимать, что наши дети будут жить в других условиях. И самоподготовка к этому испытанию, она мне кажется, очень полезна и для будущей жизни".

Победитель конкурса "Учитель года Алтая-2018" Иван Гребенкин: "Говорить детям "не волнуйтесь" бесполезно, потому что все равно все будут волноваться. Другое дело, что волнение должно быть здоровым. Нужно понимать материал, который ты идешь сдавать и все будет прекрасно."

Директор Алтайского государственного театра музыкальной комедии Галина Санжарова: "И я не готовилась к этому экзамену, не повторяла правила, но мне было все ясно и понятно. Так грамотно специалисты все объяснили, что не было никакого волнения. Со стороны родителей нужно правильно настроить своих детей, чтобы они были спокойны на экзамене."

Министр образования Максим Костенко: "Мы живем в обществе, где довлеют оценки. И ребята начинают волноваться потому, что родители от них требуют высоких оценок. Но здесь надо понимать, что сегодня уже нет проблемы, что ребенок не поступит. Ведь можно подавать заявления сразу в пять вузов исходя из того перечня экзаменов, которые ребята выбирают для сдачи ЕГЭ. То есть ощущения "а вдруг не поступлю" просто не должно быть даже том случае, если хочется максимальных оценок, чтобы поступить в максимально хороший вуз, на престижное направление. Я вам открою секрет: в "большие" столичные вузы поступить порой еще проще. Часто в наших вузах Алтайского края средний вступительный балл по ЕГЭ выше, чем в той же Москве и Санкт-Петербурге на такие же престижные направления. (…). ЕГЭ как формат проверки знаний уже не уйдет из российской системы образования. Но формат его каждый раз меняется. И надо понимать, что ЕГЭ пусть и разный, но он не страшный."

Тем не менее, все участники сошлись во мнении, что идти неподготовленным на ЕГЭ не стоит: "с кондачка" экзамен не сдать. Но давить на ребенка ни в коем случае не надо. Нужно готовиться и верить в своих детей.