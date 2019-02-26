Депутаты Самарской губернской думы на заседании во вторник, 26 февраля, приняли поправки в региональный закон об административных правонарушениях, вводящие штрафы за нарушения правил поведения на кладбищах и самовольное погребение, сообщает "Интерфакс".

Законопроект был внесен в Заксобрание за месяц до получившего широкий резонанс инцидента с гробом и покойником у здания правительства Самарской области.

Так, за копку могил и погребение останков умерших на общественных кладбищах без предоставления места для захоронения штраф для граждан составит 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц — 200-300 тыс. рублей.

Также штрафы введены за выгул собак и выпас скота на кладбищах, а также за незаконную установку либо демонтаж надгробий и памятников.

При этом депутаты отклонили предложение штрафовать за нахождение на кладбище после его закрытия, а также за езду по кладбищу на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях.

Депутаты пришли к выводу, что эти действия не несут общественной опасности.