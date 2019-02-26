Кокорина и Мамаева вновь отказались выпустить из СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление сроков ареста полузащитнику ФК "Краснодар" Павлу Мамаеву, нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу и еще одному фигуранту дела Александру Протасовицкому, сообщает "Интерфакс".
"Постановление Тверского суда Москвы от 6 февраля 2019 года, которым в отношении Мамаева, Кокориных и Протасовицкого продлены сроки содержания под стражей до 8 апреля 2019 года каждому, оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — говорится в решении суда.
Адвокаты и обвиняемые просили суд смягчить им меры пресечения — на домашний арест или залог.
Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому предъявлено обвинение в побоях и причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября 2018 года в Москве.
Спортсмены частично признают вину. Кроме того, они категорически отрицают наличие в их действиях состава хулиганства.
Комментарии
1500 листов дела.
Бесконечное количество следователей.
Полгода титанических трудов.
По делу о банальной хулиганке.
Я просто горжусь эффективностью нашего правосудия.
В других отраслях всё по-другому, правда же?