Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проанализировать доходы россиян и определить меры по их увеличению. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации провести анализ структуры денежных доходов населения", – говорится поручении.

Отмечается, что на основе этого анализа необходимо "определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд и Минэкономразвития России".

Срок выполнения поручения – до 1 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года уровень доходов населения России сократился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, снижение доходов происходит уже шестой год подряд.