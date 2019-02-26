Глава Сбербанка Герман Греф во время своего выступления на "Уроке цифры" в частной школе в Москве заявил, что банк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей, пишет РБК.

Трансляция мероприятия опубликована на сайте корпоративного TV Сбербанка. "Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям", – рассказал Греф.

"В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей", – добавил он.

Греф подчеркнул, что после выявления таких ошибок работа искусственного интеллекта совершенствуется: "Мы учились на каждой ошибке, вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, верифицировать или валидировать систему искусственного интеллекта".