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Греф обвинил искусственный интеллект в потере Сбербанком миллиардов рублей

, ИА "Амител"
Он подчеркнул, что после выявления таких ошибок работа искусственного интеллекта совершенствуется
Греф рассказал о потерях 'больших денег' из-за ошибок / Фото: biz24.news

Греф рассказал о потерях "больших денег" из-за ошибок / Фото: biz24.news

Глава Сбербанка Герман Греф во время своего выступления на "Уроке цифры" в частной школе в Москве заявил, что банк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей, пишет РБК.

Трансляция мероприятия опубликована на сайте корпоративного TV Сбербанка. "Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям", – рассказал Греф.

"В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей", – добавил он.

Греф подчеркнул, что после выявления таких ошибок работа искусственного интеллекта совершенствуется: "Мы учились на каждой ошибке, вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, верифицировать или валидировать систему искусственного интеллекта".

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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