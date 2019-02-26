МВД объявило в розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией

МВД России объявило в розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова, пишет РБК со ссылкой на базу розыска министерства.

Согласно данным базы, Рубанов разыскивается по статье Уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь и с чем связано объявление в розыск, не уточняется.

На сайте ФБК директором фонда указан Иван Жданов. Рубанов в команде проекта не значится, однако в своем Twitter он по-прежнему представляет себя как директора ФБК.

Жданов сообщил, что Рубанов был объявлен в розыск "на прошлой неделе": "Действительно, Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с возбужденным уголовным делом по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) в связи с тем, что от ФБК требуют удалить фильм "Он вам не Димон". Рубанов в настоящий момент не является директором фонда, директором являюсь я".