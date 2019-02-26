Несколько подразделений АвтоВАЗа остановили производство из-за разрыва трубы водоснабжения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя концерна.

На месте работают службы предприятия и аварийные службы, которые устраняют последствия аварии, заверили в компании.

По словам представителя независимого профсоюза работников автозавода "Единство" Леонида Емшанова, речь идет об остановке линии B0 – главного конвейера завода.

"Произошла авария на окраске кузовов, опять нет горячей воды, а без горячей воды кузова не красят", – пояснил Емшанов.

Он также сообщил, что сотрудников предприятия отпустили по домам.

Это уже вторая подобная авария на предприятии с начала года. В середине января на АвтоВАЗе уже останавливали конвейер.