Экс-сотрудников ФСБ и "Лаборатории Касперского" осудили за госизмену

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к 22 и 14 годам колонии строгого режима за госизмену одного из бывших руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергея Михайлова и экс-главу отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, сообщает "Интерфакс".

"Признать Михайлова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (госизмена), окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; Стоянова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в резолютивной части приговора МОВС.

Согласно приговору, Михайлов лишен воинского звания "полковник запаса". Ему также назначен штраф в 400 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. Кроме того, он лишен государственных наград: ордена "За военные заслуги", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени с мечами и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Стоянов лишен специального звания — майор милиции. Ему назначен штраф в 150 тыс. рублей и ограничение свободы на год.

Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить обоих подсудимых к 20 годам колонии каждого.

Ранее сообщалось, что по этому делу помимо Михайлова и Стоянова были арестованы сотрудник ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев и еще один неназванный сотрудник ФСБ.

По данным СМИ, подсудимые передавали конфиденциальную информацию спецслужбам США. Якобы экс-сотрудники ФСБ вели двойную игру, маскируя свои контакты с иностранцами псевдо-вербовочной деятельностью.